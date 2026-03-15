ΑΕΚ – Ατρόμητος: Νίκη για να επανέλθει στην κορυφή της Super League θέλει η Ένωση

Με φόρα από τη Σλοβενία και το εκκωφαντικό ευρωπαϊκό «διπλό» κόντρα στην Τσέλιε, η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, θέλοντας μόνο τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της Super League.

Ο Ολυμπιακός προηγείται προσωρινά στη βαθμολογία μετά τη νίκη του επί του ΟΦΗ, αλλά η ΑΕΚ, αν κερδίσει τον Ατρόμητο, θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρωτιάς στην κανονική διάρκεια, έχοντας την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας με την Κηφισιά.

Η Ένωση μετρά δέκα σερί νίκες απέναντι στον Ατρόμητο και τέσσερα συνεχόμενα εκτός έδρας «διπλά» χωρίς να δεχθεί γκολ. Από την άλλη, ο Ατρόμητος, αήττητος στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τις πιθανότητες για τα playoffs.

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα τραυματισμών, αλλά με οκτώ παίκτες στο όριο καρτών (Ρέλβας, Πινέδα, Πένραϊς, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Πήλιου, Λιούμπιτσιτς), με κίνδυνο να μην είναι διαθέσιμοι στο επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά αν δεχθούν κίτρινη.

Στον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκεζ θα πρέπει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσιγγάρας, Μανσούρ, Μουντές και Μίχορλ, βασικά στελέχη της ομάδας. Σημαντικό στοιχείο του αγώνα είναι η παρουσία του Στίβεν Τσοιύμπερ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Μπάκου

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Αλέξανδρος Μέγας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας