ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο – Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει γκολ νωρίς»

Να δείξει η ομάδα του τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και να μην κατέβει στο δεύτερο ματς με την ΑΕΚ έχοντας στο μυαλό πως προηγείται ήδη με 3-0 απ’ τον πρώτο αγώνα, ζήτησε ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο Ίνιγο Πέρεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (16/4, 22:00) ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Conference League που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να είναι αφοσιωμένη στο παρόν και να μην αγωνιστεί για να προστατέψει το 3-0, αλλά να κάνει μία σοβαρή εμφάνιση σε μία πολύ απαιτητική έδρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το τι νιώθει ενόψει της ρεβάνς: «Έχουμε τα ίδια συναισθήματα με τον πρώτο αγώνα. Είναι ακριβώς το ίδιο ματς. Το να έχουμε κάτι διαφορετικό θα μας οδηγούσε σε λάθος. Αντιμετωπίζουμε με την ίδια φυσικότητα όλους τους αγώνες».

Για το τι περιμένει αύριο: «Τις προάλλες με τη Μαγιόρκα έπρεπε να αναλύσουμε την κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές για να συνεχίσουμε.

Έχουμε γυρίσει μια σελίδα, έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι με την ίδια συγκέντρωση.

Είχαμε ένα καλό παιχνίδι στο πρώτο ματς και έχουμε άλλον έναν αγώνα να αντιμετωπίσουμε με την ίδια φυσικότητα. Έχουμε την προσμονή να περάσουμε και πρέπει να παίξουμε με συγκέντρωση».

Για το μήνυμα στους οπαδούς της Ράγιο που θα έρθουν: «Από μικρά παιδιά βλέπουμε αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Μουντιάλ και βλέπουμε τον κόσμο να ταξιδεύει.

Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις. Αυτό που ένιωσα στην Μπρατισλάβα ήταν τρομερό. Κάθε φορά που παίζουμε και βλέπουμε αυτό το πάθος των οπαδών και παραδίδουν μαθήματα αγάπης, όλα αυτά είναι κάτι που πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχία.

Όταν ανήκεις την οικογένεια της Ράγιο σε γεμίζει με ευτυχία και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τον κόσμο και θέλουμε να αντλήσουμε τον δικό τους ενθουσιασμό και να τον μετουσιώσουμε σε καλή απόδοση».

Για το κλειδί και τη νοοτροπία της Ράγιο καθώς η ΑΕΚ πιστεύει στην πρόκριση: «Το κλειδί είναι να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν μοναδικό ματς χωρίς να σκεφτόμαστε το 3-0 που πρέπει να προστατέψουμε.

Όλοι στην αποστολή είμαστε ειδικοί να αναδομούμαστε από τις στάχτες μας και πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν.

Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση με τον κόσμο τους, εμείς θα προσπαθήσουμε ως το τέλος για την πρόκριση».

Για το πάθος που χρειάζεται η Ράγιο για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Το πνευματικό επίπεδο είναι σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα και να συνδυάσουμε τακτική και συναίσθημα. Γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος και η καρδιά λειτουργούν μαζί.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θεωρώ πως έχουμε φτιάξει χαρακτήρα. Γνωριζόμαστε με την ΑΕΚ και το πρώτο ημίχρονο θα είναι σημαντικό».

Για την ιστορία που είναι έτοιμη να γράψει η Ράγιο: «Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην Ευρώπη μετά από 25 χρόνια. Η συγκυρία είναι καταπληκτική για να γράψουμε ιστορία.

Όλα όσα έχουμε καταφέρει ως ομάδα, υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε αυτή την ομάδα από τότε που ήμασταν στην κατώτερη κατηγορία. Έχει συνδυαστεί ένα γκρουπ ανθρώπων νέων και με ιστορική γνώση για να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι σημαίνει η στήριξη του κόσμου της Ράγιο: «Γνωρίζουμε ότι θα βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν οπαδοί της Ράγιο παντού σε όλα τα γήπεδα. Είχαμε και έχουμε τη στήριξή τους.

Εμείς τους χρωστάμε ώστε εκείνοι να νιώσουν τη χαρά. Πρέπει να τους παραδώσουμε αυτό που θα τους κάνει να νιώσουν περηφάνια».

Για το αν οι επτά αλλαγές στην ενδεκάδα με τη Μαγιόρκα έδειξαν ότι προτεραιότητα για τη Ράγιο είναι η ρεβάνς και για το πως περιμένει την ΑΕΚ να μπει στο ματς: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να βάλει γρήγορα γκολ. Μετά θα προσπαθήσει να βάλει κι άλλο. Η ιδέα μας είναι ξεκάθαρη, αλλά και η δική τους.

Αύριο θα φανεί ποιος μπορεί να αποτυπώσει στο γήπεδο αυτό θέλει. Πάντα κάνω διαχείριση, έχω ένα ισορροπημένο ρόστερ και αυτό το ρόστερ χαρακτηρίζεται από προβλήματα και φυσική κατάσταση πολλές φορές.

Φυσικά με τη Μαγιόρκα είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση, έχουμε παίξει με άλλες συνθέσεις με τις οποίες κερδίσαμε, με τη Μαγιόρκα χάσαμε, αλλά πάντα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον αντίπαλο με συγκεκριμένη τακτική και πάντα με στόχο τη νίκη».

