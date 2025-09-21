ΑΕΛ – ΑΕΚ: Στη Λάρισα για μία ακόμα νίκη η «Ένωση» – Ψάχνουν «σεφτέ» οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Super League (21/09/25, 17:30, Cosmote Sport 1) με στόχο την πρώτη της φετινή νίκη της σεζόν στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η «Ένωση» έχει τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και θέλει να εκμεταλλευτεί την όποια απώλεια του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με νίκη στη Θεσσαλία.

Η τελευταία συνάντηση της ΑΕΛ με την ΑΕΚ ήταν στις 15 Φεβρουαρίου του 2021 με το «Δικέφαλο» να επικρατεί με 4-2, με πρωταγωνιστή τον Ολιβέιρα. Η προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι οριακά υπέρ των φιλοξενούμενων καθώς σε 31 αναμετρήσεις έχουν 14 νίκες, ενώ η ΑΕΛ έχει νικήσει 11 φορές.

Να θυμίσουμε ότι, η ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο έχουν απαγορεύσει την οργανωμένη και τη μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων των «κιτρινόμαυρων» φιλάθλων, με αποτέλεσμα στην «AEL FC Arena» να υπάρχουν οπαδοί μόνο των Θεσσαλών.

