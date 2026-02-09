Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 42χρονο καταζητούμενο από τη Σουηδία

Συνελήφθη βραδινές ώρες του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου 2026, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 42χρονος αλλοδαπός που διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σουηδίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών / ΓΑΔΑ, κατά την άφιξη του άνδρα στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος από εμπορικές δραστηριότητες και λογιστικά αδικήματα. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, την περίοδο 2023 έως 2025 φέρεται να είχε τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου και εκπροσώπου εταιρείας στη Σουηδία.

Ειδικότερα, φέρεται να παρέλειψε την καταχώρηση εμπορικών συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, με αποτέλεσμα την απόκρυψη μεγάλων χρηματικών ποσών σε κορώνες Σουηδίας, τα οποία πιθανόν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

