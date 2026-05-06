Guardian: Η κρίση στο Ορμούζ φέρνει ακριβότερες πτήσεις και λιγότερα δρομολόγια

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές εταιρείες, φέρνοντας ακριβότερα εισιτήρια, αλλαγές στα δρομολόγια και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους ταξιδιώτες.

Guardian: Η κρίση στο Ορμούζ φέρνει ακριβότερες πτήσεις και λιγότερα δρομολόγια
06 Μάι. 2026 13:00
Pelop News

Τα αεροπορικά ταξίδια μπαίνουν σε περίοδο έντονης πίεσης, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αρχίζει να επηρεάζει ολοένα και πιο καθαρά τον κλάδο των αερομεταφορών.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Guardian, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν υψηλότερα λειτουργικά κόστη, αβεβαιότητα στα δρομολόγια και πιο επιφυλακτικούς ταξιδιώτες.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, παραμένουν στο επίκεντρο της κρίσης, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμό τους επιβαρύνει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Δεν τελειώνει το πετρέλαιο, αλλά ανεβαίνει το κόστος

Παρά το βαρύ κλίμα, οι ειδικοί που επικαλείται ο Guardian εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς το ενδεχόμενο άμεσης έλλειψης καυσίμων.

Ο Ρίτσαρντ Γκριν, καθηγητής βιώσιμης ενέργειας στο Imperial College London, εξηγεί ότι η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να έχει περιθώρια προσαρμογής.

Όπως σημειώνει, μέρος των ροών μπορεί να ανακατευθυνθεί μέσω αγωγών ή εναλλακτικών διαδρομών, ενώ η συνολική μείωση δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο θα εξαντληθεί άμεσα.

«Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… Η πραγματική μείωση είναι πέντε ή δέκα στα 100», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα. Είναι κυρίως η τιμή.

Τα καύσιμα πιέζουν τις αεροπορικές εταιρείες

Για τις αεροπορικές εταιρείες, τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα. Όταν η τιμή τους αυξάνεται απότομα, η πίεση μεταφέρεται γρήγορα σε δρομολόγια, εισιτήρια και κερδοφορία.

Ο Ραφαέλ Παλάσιος, επικεφαλής του τμήματος Αεροναυπηγικής στο Imperial College London, περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη για τον κλάδο.

«Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή τους τελευταίους δύο μήνες, κάτι που είναι τρομακτικό», σημειώνει, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης για τις εταιρείες.

Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects, προειδοποιεί από την πλευρά της για ένα ακόμη πιο ακραίο σενάριο. Μιλώντας στους Financial Times, ανέφερε ότι «ουσιαστικά μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε τιμή για το πετρέλαιο» και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει πλέον «κανένα περιθώριο ασφαλείας».

Ακυρώσεις, περικοπές και πιο ακριβά εισιτήρια

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην πράξη.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, ενώ άλλες ακυρώνουν πτήσεις που δεν θεωρούνται πλέον οικονομικά βιώσιμες.

Παράλληλα, εμφανίζονται και πρακτικά προβλήματα στον προγραμματισμό, καθώς σε ορισμένους προορισμούς η διαθεσιμότητα καυσίμου δεν θεωρείται δεδομένη.

Ο αντιπρόεδρος της Lufthansa, Στέφαν Κρόιτσπαιντνερ, εξηγεί ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κόστος, αλλά και τη δυνατότητα ανεφοδιασμού.

«Όταν μιλάμε για καύσιμα, υπάρχουν δύο ζητήματα: Το ένα είναι η αύξηση των τιμών. Το άλλο, είναι η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμου, γιατί ανεφοδιάζεσαι στον προορισμό, εκεί που προσγειώνεται το αεροπλάνο», αναφέρει.

Για τους επιβάτες, αυτό μεταφράζεται σε ακριβότερα εισιτήρια και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Οι ταξιδιώτες καθυστερούν τις κρατήσεις

Η αύξηση του κόστους και η αστάθεια γύρω από τις πτήσεις επηρεάζουν ήδη τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Πολλοί επιλέγουν να καθυστερήσουν τις κρατήσεις τους, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αγορά.

Η Τζένι Σάουθαν, ιδρύτρια της Globetrender, σημειώνει ότι οι ταξιδιώτες αντιδρούν περιμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια πριν αποφασίσουν πότε και πού θα ταξιδέψουν.

Όπως αναφέρει, η κρίση «επηρεάζει ταυτόχρονα τις διαδρομές, τις τιμές και την εμπιστοσύνη».

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται στροφή προς πιο κοντινούς και θεωρητικά ασφαλέστερους προορισμούς, καθώς τα μακρινά ταξίδια γίνονται ακριβότερα και πιο ριψοκίνδυνα.

Τα σύντομα ταξίδια φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, σε βάρος των μεγάλων αποστάσεων.

Το ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία

Η ενεργειακή κρίση δεν περιορίζεται στις αερομεταφορές.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται γρήγορα από τη μία αγορά στην άλλη, καθώς πρόκειται για διεθνές αγαθό με παγκόσμια τιμολόγηση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άμεσες ελλείψεις επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος.

Οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες στις πιο αδύναμες οικονομίες, όπου η αύξηση της ενέργειας επιβαρύνει βασικούς τομείς, όπως η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία.

Η πίεση στο πετρέλαιο λειτουργεί έτσι ως πολλαπλασιαστής κόστους για επιχειρήσεις, καταναλωτές και κυβερνήσεις.

Μπορεί η κρίση να επιταχύνει τις νέες τεχνολογίες;

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν και μια πιθανή θετική πλευρά.

Τέτοιου είδους κρίσεις μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών και νέων μορφών καυσίμων.

Στον τομέα των αερομεταφορών, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση για συνθετικά καύσιμα, υδρογόνο και λύσεις που θα μειώσουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν είναι απλή.

Οι υποδομές των αερομεταφορών έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες γύρω από το πετρέλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και χρόνο.

Ένα ακριβότερο μέλλον για τις πτήσεις

Το βέβαιο είναι ότι τα αεροπορικά ταξίδια γίνονται σταδιακά πιο ακριβά.

Αυτό μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στις πτήσεις για μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ειδικά αν οι υψηλές τιμές των καυσίμων διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα.

Ήδη, σημαντικό ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως δεν ταξιδεύει αεροπορικώς. Οι νέες συνθήκες ενδέχεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση.

Συνολικά, όπως επισημαίνει ο Guardian, η σημερινή ενεργειακή κρίση μπορεί να μην αποτελεί απλώς μια προσωρινή αναστάτωση για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά την αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
14:07 Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ξέπλυμα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ