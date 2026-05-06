Τα αεροπορικά ταξίδια μπαίνουν σε περίοδο έντονης πίεσης, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αρχίζει να επηρεάζει ολοένα και πιο καθαρά τον κλάδο των αερομεταφορών.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Guardian, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν υψηλότερα λειτουργικά κόστη, αβεβαιότητα στα δρομολόγια και πιο επιφυλακτικούς ταξιδιώτες.

The jet fuel crisis caused by the closure of the Strait of Hormuz is forcing major European airlines to cut flights and ground planes amid a looming supply crunch.https://t.co/lp6YdLBYKQ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 16, 2026

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, παραμένουν στο επίκεντρο της κρίσης, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμό τους επιβαρύνει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Δεν τελειώνει το πετρέλαιο, αλλά ανεβαίνει το κόστος

Παρά το βαρύ κλίμα, οι ειδικοί που επικαλείται ο Guardian εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς το ενδεχόμενο άμεσης έλλειψης καυσίμων.

Ο Ρίτσαρντ Γκριν, καθηγητής βιώσιμης ενέργειας στο Imperial College London, εξηγεί ότι η παγκόσμια αγορά εξακολουθεί να έχει περιθώρια προσαρμογής.

Όπως σημειώνει, μέρος των ροών μπορεί να ανακατευθυνθεί μέσω αγωγών ή εναλλακτικών διαδρομών, ενώ η συνολική μείωση δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο θα εξαντληθεί άμεσα.

«Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… Η πραγματική μείωση είναι πέντε ή δέκα στα 100», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα. Είναι κυρίως η τιμή.

Τα καύσιμα πιέζουν τις αεροπορικές εταιρείες

Για τις αεροπορικές εταιρείες, τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα. Όταν η τιμή τους αυξάνεται απότομα, η πίεση μεταφέρεται γρήγορα σε δρομολόγια, εισιτήρια και κερδοφορία.

Ο Ραφαέλ Παλάσιος, επικεφαλής του τμήματος Αεροναυπηγικής στο Imperial College London, περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη για τον κλάδο.

«Τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή τους τελευταίους δύο μήνες, κάτι που είναι τρομακτικό», σημειώνει, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης για τις εταιρείες.

Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects, προειδοποιεί από την πλευρά της για ένα ακόμη πιο ακραίο σενάριο. Μιλώντας στους Financial Times, ανέφερε ότι «ουσιαστικά μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε τιμή για το πετρέλαιο» και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει πλέον «κανένα περιθώριο ασφαλείας».

Ακυρώσεις, περικοπές και πιο ακριβά εισιτήρια

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην πράξη.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, ενώ άλλες ακυρώνουν πτήσεις που δεν θεωρούνται πλέον οικονομικά βιώσιμες.

Παράλληλα, εμφανίζονται και πρακτικά προβλήματα στον προγραμματισμό, καθώς σε ορισμένους προορισμούς η διαθεσιμότητα καυσίμου δεν θεωρείται δεδομένη.

Ο αντιπρόεδρος της Lufthansa, Στέφαν Κρόιτσπαιντνερ, εξηγεί ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κόστος, αλλά και τη δυνατότητα ανεφοδιασμού.

«Όταν μιλάμε για καύσιμα, υπάρχουν δύο ζητήματα: Το ένα είναι η αύξηση των τιμών. Το άλλο, είναι η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμου, γιατί ανεφοδιάζεσαι στον προορισμό, εκεί που προσγειώνεται το αεροπλάνο», αναφέρει.

Για τους επιβάτες, αυτό μεταφράζεται σε ακριβότερα εισιτήρια και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Οι ταξιδιώτες καθυστερούν τις κρατήσεις

Η αύξηση του κόστους και η αστάθεια γύρω από τις πτήσεις επηρεάζουν ήδη τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Πολλοί επιλέγουν να καθυστερήσουν τις κρατήσεις τους, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην αγορά.

Η Τζένι Σάουθαν, ιδρύτρια της Globetrender, σημειώνει ότι οι ταξιδιώτες αντιδρούν περιμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια πριν αποφασίσουν πότε και πού θα ταξιδέψουν.

Όπως αναφέρει, η κρίση «επηρεάζει ταυτόχρονα τις διαδρομές, τις τιμές και την εμπιστοσύνη».

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται στροφή προς πιο κοντινούς και θεωρητικά ασφαλέστερους προορισμούς, καθώς τα μακρινά ταξίδια γίνονται ακριβότερα και πιο ριψοκίνδυνα.

Τα σύντομα ταξίδια φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, σε βάρος των μεγάλων αποστάσεων.

Το ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία

Η ενεργειακή κρίση δεν περιορίζεται στις αερομεταφορές.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται γρήγορα από τη μία αγορά στην άλλη, καθώς πρόκειται για διεθνές αγαθό με παγκόσμια τιμολόγηση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άμεσες ελλείψεις επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος.

Οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες στις πιο αδύναμες οικονομίες, όπου η αύξηση της ενέργειας επιβαρύνει βασικούς τομείς, όπως η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία.

Η πίεση στο πετρέλαιο λειτουργεί έτσι ως πολλαπλασιαστής κόστους για επιχειρήσεις, καταναλωτές και κυβερνήσεις.

Μπορεί η κρίση να επιταχύνει τις νέες τεχνολογίες;

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν και μια πιθανή θετική πλευρά.

Τέτοιου είδους κρίσεις μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών και νέων μορφών καυσίμων.

Στον τομέα των αερομεταφορών, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση για συνθετικά καύσιμα, υδρογόνο και λύσεις που θα μειώσουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν είναι απλή.

Οι υποδομές των αερομεταφορών έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες γύρω από το πετρέλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και χρόνο.

Ένα ακριβότερο μέλλον για τις πτήσεις

Το βέβαιο είναι ότι τα αεροπορικά ταξίδια γίνονται σταδιακά πιο ακριβά.

Αυτό μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στις πτήσεις για μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ειδικά αν οι υψηλές τιμές των καυσίμων διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα.

Ήδη, σημαντικό ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως δεν ταξιδεύει αεροπορικώς. Οι νέες συνθήκες ενδέχεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση.

Συνολικά, όπως επισημαίνει ο Guardian, η σημερινή ενεργειακή κρίση μπορεί να μην αποτελεί απλώς μια προσωρινή αναστάτωση για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά την αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



