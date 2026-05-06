Αυστραλία: Δημιουργεί απόθεμα 1 δισ. λίτρων καυσίμων υπό τον φόβο ενεργειακής κρίσης

Η κυβέρνηση Αλμπανέζι θέλει να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή απειλεί τις διεθνείς ροές καυσίμων.

06 Μάι. 2026 10:36
Pelop News

Η Αυστραλία σχεδιάζει τη δημιουργία αποθέματος ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια απέναντι στον κίνδυνο νέας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει τη χώρα από τις σοβαρότερες συνέπειες της διεθνούς αναταραχής στην αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο απόθεμα θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη τροφοδοσία της Αυστραλίας με ντίζελ και κηροζίνη, δύο καύσιμα κρίσιμα για τις μεταφορές, την οικονομία και τη λειτουργία βασικών υποδομών.

«Απόλυτή μας προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε την Αυστραλία από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Αλμπανέζι.

Γιατί η Αυστραλία κινείται τώρα

Η Αυστραλία είναι μία από τις λίγες χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα καυσίμων, όπως υπενθύμισε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

Το κενό αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Από το Στενό του Ορμούζ διέρχεται κανονικά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο, το πέρασμα παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Το ευάλωτο σημείο της Αυστραλίας

Η γεωγραφική απομόνωση της Αυστραλίας και το γεγονός ότι διαθέτει μόλις δύο διυλιστήρια καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε διαταράξεις της διεθνούς αλυσίδας τροφοδοσίας καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος θεωρείται μέτρο προετοιμασίας απέναντι σε πιθανές μελλοντικές ελλείψεις ή πιέσεις στην αγορά.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν η Αυστραλία θα παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

«Εξετάσαμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προετοιμαστεί καλύτερα η Αυστραλία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ», ανέφερε ο Κρις Μπόουεν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διεθνής συγκυρία γίνεται «ολοένα και πιο ασταθής και όχι το αντίστροφο», περιγράφοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο η Καμπέρα επιχειρεί να θωρακίσει την ενεργειακή της επάρκεια.

