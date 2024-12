Αεροπορική τραγωδία στη Χονολουλού: Δύο νεκροί από συντριβή αεροσκάφους ΒΙΝΤΕΟ

Aεροσκάφος συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στο αεροδρόμιο της Χονολουλού, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε μια εκπαιδευτική πτήση που συνετρίβη σε ένα κτίριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Daniel K. Inouye την Τρίτη μετέδωσε η Daily Mail. Οι μάρτυρες που είδαν την πτήση 689 της Kamaka να πετάει σε ανησυχητικά χαμηλό ύψος φοβήθηκαν ότι το αεροσκάφος θα έπεφτε, όπως κι έγινε.

JUST IN: Small plane crashes into building near Honolulu Airport, killing both people on board pic.twitter.com/DuCs4PifkP

Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου αποκαλύφθηκαν. Καθώς έπεφτε το αεροσκάφος ακούγεται να λέει: «Είμαστε εκτός ελέγχου εδώ».

Ο πιλότος συμβουλεύτηκε να προσγειωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια σε «οποιονδήποτε διάδρομο, σε οποιοδήποτε μέρος μπορείτε να το κάνετε», προτού συντριβεί στην πλευρά του κτιρίου που ανήκει στο αεροδρόμιο.

«Στρίβεις δεξιά, σωστά;» ακούστηκε ο πύργος να ρωτάει τον πιλότο. «Είμαστε… έχουμε… ε… είμαστε εκτός ελέγχου εδώ», απάντησε ο πιλότος. «Εντάξει, αν μπορείτε να προσγειωθείτε, αν μπορείτε να το ισιώσετε, είναι εντάξει. Οποιοσδήποτε διάδρομος, οποιοδήποτε μέρος».

HONOLULU, HAWAII – Two people were killed when a plane crashed into A vacant state owned building marked for demolition near Daniel K. Inouye International Airport.

■ Kamaka Air Cessna 208 Caravan was conducting a “TRAINING FLIGHT” when it went vertical during a U-turn attempt… pic.twitter.com/pqMGFx7f2y

— MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) December 18, 2024