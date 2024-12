Δολοφονία Κιρίλοφ: Η ομολογία του 29χρονου Ουζμπέκο για την εκτέλεση του Ρώσου αντιστράτηγου ΒΙΝΤΕΟ

Ο 29χρονος Ουζμπέκος φαίνεται να ομολογεί τη δολοφονία του Ρώσου αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Η Ρωσία έχει συλλάβει έναν πολίτη του Ουζμπεκιστάν, για τον οποίο οι ερευνητές πιστεύουν πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ κατ’ εντολήν της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

«Ένας υπήκοος του Ουζμπεκιστάν, γεννημένο το 1995, συνελήφθη ως ύποπτος ότι διέπραξε την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας Ιγκόρ Κιρίλοφ και στον υπασπιστή του, Ίλια Πολικάρποφ», ανέφερε σε ανακοίνωση η Ανακριτική Επιτροπή. Ο ύποπτος δήλωσε ότι «στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που κατέγραψε την ομολογία του και αναρτήθηκε στη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, που είναι γνωστό ότι έχει πηγές στους κύκλους των ρωσικών δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο ύποπτος εμφανίζεται μέσα σε ένα φορτηγάκι να περιγράφει τις πράξεις του.

Δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες έγινε η ομολογία του και το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να διακριβώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Ντυμένος με ένα χειμερινό πανωφόρι ο ύποπτος εμφανίζεται να λέει ότι μετέβη στη Μόσχα έπειτα «από εντολή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU)», ότι αγόρασε ένα ηλεκτρικό πατίνι και έπειτα παρέλαβε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό για να πραγματοποιήσει την επίθεση ύστερα από μήνες.

Εμφανίζεται να περιγράφει πώς τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από την είσοδο του κτιρίου διαμερισμάτων όπου διέμενε ο Κιρίλοφ.

Ερευνητές είπαν ότι ο ύποπτος περιέγραψε πώς εγκατέστησε μια κάμερα παρακολούθησης σε νοικιασμένο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο εκεί κοντά, και ότι εκείνοι που οργάνωσαν τη δολοφονία, οι οποίοι, όπως ο ίδιος ομολογεί, έχουν έδρα την πόλη της Ουκρανίας Ντνίπρο, χρησιμοποίησαν την κάμερα για να παρακολουθούν τι γίνεται.

Στο βίντεο ο ύποπτος φαίνεται να λέει ότι πυροδότησε τον μηχανισμό από απόσταση, όταν ο Κιρίλοφ βγήκε από το κτίριο.

Ο ίδιος λέει ότι η Ουκρανία τού πρόσφερε 100.000 δολάρια για τον ρόλο του στη δολοφονία και θα του εξασφάλιζε καταφύγιο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

