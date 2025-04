Αεροπορική τραγωδία  στην Ουάσινγκτον: Η μοιραία αλυσίδα λαθών που οδήγησε στον θάνατο 67 ανθρώπων

Τρεις μήνες μετά την ανείπωτη τραγωδία στον ποταμό Ποτόμακ, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk συγκρούστηκε με αεροσκάφος της American Airlines, προκαλώντας τον θάνατο 67 ανθρώπων, νέα συγκλονιστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσαν οι New York Times, κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας αναδεικνύεται η σμηναγός Rebecca Lobach, κυβερνήτης του Black Hawk, η οποία φέρεται να αγνόησε κρίσιμες εντολές αποφυγής της σύγκρουσης δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2025, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αξιολόγησης της Lobach, με συγκυβερνήτη τον Andrew Loyd Eaves. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η Lobach πετούσε σε υπερβολικό ύψος και δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες οδηγίες του πύργου ελέγχου και του συγκυβερνήτη της να τροποποιήσει την πορεία της.

Το κρίσιμο λάθος και η χαμένη επικοινωνία

Μόλις 15 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ο πύργος ελέγχου διέταξε το πλήρωμα να στρίψει αριστερά. Παρά την επανάληψη της εντολής από τον συγκυβερνήτη, η Lobach δεν εκτέλεσε τον ελιγμό. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το πλήρωμα είχε ακούσια πατημένο το πλήκτρο μετάδοσης στο μικρόφωνό του, μπλοκάροντας έτσι τη λήψη των εισερχόμενων επικοινωνιών.

Το πλήρωμα του Black Hawk βασιζόταν στην οπτική επαφή για την πτήση, μέθοδος που σε συνθήκες συμφόρησης αποδεικνύεται ιδιαίτερα επισφαλής.

