Φλόριντα: Σύγκρουση φέριμποτ με ιδιωτικό σκάφος, πολλοί τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Κλίαργοτερ της Φλόριντα, όταν φέριμποτ με περισσότερους από σαράντα επιβάτες συγκρούστηκε το βράδυ της Κυριακής (27/4) με ιδιωτικό σκάφος κοντά στη γέφυρα Memorial Causeway.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, έξι εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος που προκάλεσε τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ενώ η αμερικανική ακτοφυλακή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το φέρι, που εκτελούσε δρομολόγια μεταφέροντας επισκέπτες από το 17ήμερο Φεστιβάλ Sugar Sand, ακινητοποιήθηκε σε αμμώδη ύφαλο, και όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

📸: The local fire department of Clearwater Florida has declared a mass casualty event. According to US Coast Guard Sector St Petersburg, they were notified at approximately 8:40 p.m. Sunday of a collision between the Clearwater Ferry and a recreational vessel near the Memorial… pic.twitter.com/FR9lFeRiYY

— Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) April 28, 2025