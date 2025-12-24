Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 8 ανέρχονται οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης

Νεκροί είναι επίσης άλλοι τέσσερις αξιωματούχοι και τρία μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ένα ελληνικό όνομα. Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, το όνομα της αεροσυνοδού φαίνεται πως είναι ελληνικό, ωστόσο, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara’da düştü. pic.twitter.com/hfaXyWo3nP — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 23, 2025

