Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μεταξύ των θυμάτων ο Αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης, ενώ ανάμεσα στα ονόματα εμφανίζεται ελληνικό όνομα αεροσυνοδού.

Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
24 Δεκ. 2025 9:49
Pelop News

Στους 8 ανέρχονται οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ της Λιβύης

Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Νεκροί είναι επίσης άλλοι τέσσερις αξιωματούχοι και τρία μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ένα ελληνικό όνομα.  Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, το όνομα της αεροσυνοδού φαίνεται πως είναι ελληνικό, ωστόσο, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Αεροπορικό δυστύχημα Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό ανάμεσα στους 8 νεκρούς ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
