ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή συντριβής αεροσκάφους, νεκρός ο Αρχηγός ΓΕΣ του Λιβάνου

Tα τουρκικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο ντοκουμέντο, από τη στιγμή που το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Λίβυο ΑΓΕΣ συντρίβεται λίγο μετά από την απογείωσή του.

Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, ΒΙΝΤΕΟ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara’da düştü. pic.twitter.com/hfaXyWo3nP — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 23, 2025

Το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατέπεσε λίγο έξω από το αεροδρόμιο Εσένμπογά της τουρκικής πρωτεύουσας το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μουχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ βρισκόταν στην Τουρκία μετά από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του Στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε και με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν δύο εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται κάτι προς ώρας, ενώ δημοσιεύθηκαν και φωτογραφίες από τα συντρίμια του μοιραίου Falcon 50.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έκανε την εξής δήλωση για το περιστατικό:

«Απόψε, στις 20:10, το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 με αριθμό ουράς 9H-DFJ, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, έχασε επικοινωνία στις 20:52. Λήφθηκε σήμα επείγουσας προσγείωσης από την περιοχή Haymana, αλλά δεν επανήλθε επαφή με το αεροσκάφος. Στο τζετ βρίσκονται 5 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ο Λίβυος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ. Θα ενημερώνεται το κοινό για τις εξελίξεις».

Στο σκάφος επέβαιναν οι:

-Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ Αλ–Χαντάντ (Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων).

-Αλφιτόρι Τζίρμπιλ

-Μαχμούντ Γκα Αλγκατιούι

-Μοχάμεντ Ελασάουι

-Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ

Όπως έγινε γνωστό από τα τουρκικά ΜΜΕ, λίγο μετά την απογείωση, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με αναφορές. Ο πιλότος φέρεται να επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου για να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη. Αφού το έκανε, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και ζήτησε έκτακτη προσγείωση, αλλά στη συνέχεια χάθηκε η επαφή με το ραντάρ.

