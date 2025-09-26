Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ακινητοποιήθηκε και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν την βλάβη

26 Σεπ. 2025 21:59
Pelop News

Στον Πηνειό, μέσα στην λίμνη στη βόρεια Ηλεία, ακινητοποιήθηκε αεροσκάφος Air Tractor που χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr  το αεροσκάφος επιχειρούσε – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – στην πυρκαγιά της Αχαΐας όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την υδροληψία.

Το αεροσκάφος έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή της λίμνης κοντά στον Αγ. Ηλία του δήμου Ήλιδας και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν την βλάβη.

Ο πιλότος – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – είναι καλά στην υγεία του.

