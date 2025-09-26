Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα

Ο άτυχος άνδρας αγνοούνταν από το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
26 Σεπ. 2025 21:12
Pelop News

Δυστυχώς σε τραγωδία εξελίχθηκε η αναζήτηση αγνοούμενου ηλικιωμένου άνδρα στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα

Ο 88χρονος αγνοούμενος κολυμπούσε και χάθηκαν τα ίχνη του στην Πάτρα, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ σήμερα (26.09.2025).

Αγνοούνταν από το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή των Aραχωβίτικων που είχε πάει για μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισε το ελικόπτερο Σούπερ Πούμα που συμμετείχε στις έρευνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ