Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα

Δυστυχώς σε τραγωδία εξελίχθηκε η αναζήτηση αγνοούμενου ηλικιωμένου άνδρα στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα

Ο 88χρονος αγνοούμενος κολυμπούσε και χάθηκαν τα ίχνη του στην Πάτρα, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ σήμερα (26.09.2025).

Αγνοούνταν από το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή των Aραχωβίτικων που είχε πάει για μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισε το ελικόπτερο Σούπερ Πούμα που συμμετείχε στις έρευνες.

