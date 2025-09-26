Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
Σε εξέλιξη οι έρευνες, την επιχείρηση για την ανεύρεσή του συντονίζει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης
Στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για ηλικιωμένο κολυμβητή. Την επιχείρηση για την ανεύρεσή του συντονίζει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.
Μάλιστα στις έρευνες συμμετέχει και όχημα του Λιμενικού Σώματος, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του 88χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται.
