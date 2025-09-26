Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη την Ελλάδα

26 Σεπ. 2025 19:21
Κάποιες περιοχές της χώρας θα έρθουν αύριο Σάββατο (27/9/2025) αντιμέτωπες με ισχυρές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.
