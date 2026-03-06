Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Αγωνιζόμενος με τρομερό πάθος και ακολουθώντας πιστά το πλάνο του ο Ολυμπιακός νίκησε για 11η σερί φορά στη EuroLeague τον Παναθηναϊκό (86-80) και έκανε άλμα για την τετράδα στη διοργάνωση. Νιλικίνα – Τζόσεφ έκαναν τρομερή δουλειά το βράδυ που έλειψε ο Γουόκαπ, πιέζονται όλο και περισσότερο για τη δεκάδα οι «πράσινοι».

Στο 19-10 ανέβηκε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (12-3 εντός και 7-7 εκτός έδρας), που έπαιξε χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ, τον Μόντε Μόρις και τον Σάσα Βεζένκοβ.

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Φρανκ Νιλικίνα, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Κόρι Τζόσεφ, Κώστας Παπανικολάου, Σακίλ ΜακΚίσικ έκαναν, σε διαφορετικά σημεία του σαραντάλεπτου, εξαιρετική δουλειά, με τον Ολυμπιακό να δίνει τεράστια έμφαση στο κομμάτι των λαθών και να διαλύει εκεί τον αντίπαλό του.

Στο 16-14 έπεσε ο Παναθηναϊκός (9-6 εντός και 7-8 εκτός έδρας), με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τη δική του ομάδα αγνώριστη σε σχέση με το βράδυ του τελικού του Κυπέλλου.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Τζέντι Όσμαν κι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ακολούθησαν, με τον Τούρκο προπονητή να κρατά εκτός δωδεκάδας τον Ματίας Λεσόρ που μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στη δράση. Χαμηλά έμειναν Σλούκας και Χέιζ-Ντέιβις.

Ο MVP

Αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος ΕΝΑΝ από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα όμως ο Φρανκ Νιλικίνα κι ο Κόρι Τζόσεφ αξίζουν να μοιραστούν το βραβείο, γιατί βγήκαν μπροστά το βράδυ που η ομάδα τους είχε τεράστια ανάγκη στον άσο. Από 10 πόντους είχαν, με αμέτρητες μάχες στην άμυνα, με πείσμα σε όλο το σαραντάλεπτο. Δεν ήταν οι μόνοι, ήταν όμως οι game changers.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με δύο ασίστ για τέσσερα λάθη και με 1/7 τρίποντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Στο ημίχρονο οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου ήταν 13-2. Στο τέλος της βραδιάς το σκορ σε αυτόν τον τομέα ήταν 20-10, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το ματς με 10/30 τρίποντα και να έχει επτά παίκτες με τουλάχιστον ένα κλέψιμο, την ώρα που οι πράσινοι μετρούσαν 17 τελικές πάσες για ισάριθμα λάθη.

Ο αγώνας

Με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παανικολάου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς το άνοιξε ο Παναθηναϊκός. Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά, με δύο τρίποντα για το 6-2, ο Πίτερς έβαλε το πρώτο του μακρινό σουτ για το 13-9, ο Ντόρσεϊ έβαλε βολές για το 17-11 στο έκτο λεπτό και οι δύο προπονητές άνοιξαν από νωρίς το ροτέισον καθώς η καταπόνηση ήταν μεγάλη. Το 20-13 της περιόδου κολάκευε τους φιλοξενούμενους, που είχαν 1/7 τρίποντα και δύο ασίστ για τέσσερα λάθη.

Η δεύτερη άνοιξε με κλέψιμο του ΜακΚίσικ στον Σορτς και αιφνιδιασμό του για το 22-13, ο ΜακΚίσικ σκόραρε και για το +11 αμέσως μετά, πριν ο Νιλικίνα βάλει τρίποντο για το 29-15 στο 13′. Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε, ο Αταμάν δεν καταλάβαινε γιατί οι παίκτες του ήταν εκτός τόπου και χρόνου, έψαχνε πρόσωπα να αλλάξουν τη ροή του αγώνα, αλλά δεν τα έβρισκε. Ο Νιλικίνα έβαλε κι άλλο τρίποντο για το 36-19 και κάπου εκεί ήρθε η πρώτη αντίδραση των πράσινων που με ένα επί μέρους 4-11 μείωσαν στο 40-29 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Έξι πόντοι του Ναν στο ξεκίνημα του β’ μέρους έβαλαν τον Παναθηναϊκό στο ματς (40-35 στο 21′), όμως ο Ολυμπιακός είχε και πάλι απαντήσεις. Τρίποντο του Φουρνιέ για το 49-39 στο 24′, πριν έρθουν μεγάλα σουτ από Ερνανγκόμεθ – Μήτογλου για το 49-45. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο η ένταση ανέβαινε, καθώς η ενέργεια λιγόστευε. Οι γηπεδούχοι ήταν απελπιστικά άστοχοι από την περιφέρεια, οι πράσινοι ροκάνιζαν, ροκάνιζαν, ροκάνιζαν και στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά είχε πέσει στους δύο (58-56).

Ο Ναν έβαλε τρίποντο για το 58-59 νωρίς στην τέταρτη περίοδο, ο Τζόσεφ του απάντησε για το 61-59, ΜακΚίσικ και Τζόσεφ έβαλαν βολές για το 67-61 κι ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση των αντιπάλων του. Ο Ντόρσεϊ έβαλε τρίποντο για το 70-63, αμέσως μετά έκανε το τέταρτο φάουλ του σε γκολ-φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις και το θρίλερ συνεχιζόταν.

Ο Ντόρσεϊ έκανε επιθετικό φάουλ, ήταν το πέμπτο του και αποχώρησε 2:24 πριν από το φινάλε με το σκορ στο 77-73. Ο ΜακΚίσικ έβαλε βολές για το +6, ο Σλούκας έκανε λάθος, ο Νιλικίνα είχε 2/2 για το 81-75 στο 39′ κι ο Ναν χρεώθηκε με βήματα στα 33.2″ με το σκορ στο 83-78 για να κλειδώσουν οι γηπεδούχοι το αποτέλεσμα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεζ, Πέρεζ, Πέτεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

