Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους

Αξιωματούχοι βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν εντόπισαν έναν 13χρονο Αφγανό κρυμμένο στον χώρο του συστήματος προσγείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους της Kam Air, το οποίο πραγματοποιούσε τη διαδρομή Καμπούλ-Δελχί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έφηβος, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν, βρέθηκε να περιπλανιέται στον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Δελχί μετά την άφιξη του αεροσκάφους τη Δευτέρα (22/9). Συνελήφθη από το προσωπικό ασφαλείας της Ινδίας και ανακρίθηκε για αρκετές ώρες. Εκεί, φέρεται να υποστήριξε πως έκανε το ταξίδι από περιέργεια, ενώ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τον επέστρεψαν με την ίδια πτήση στην Καμπούλ.

Πώς ο μικρός «τρύπωσε» στο αεροσκάφος

Ένας εκπρόσωπος της Ινδικής Κεντρικής Βιομηχανικής Δύναμης Ασφαλείας (CISF) δήλωσε ότι ο νεαρός κατάφερε να ταξιδέψει χωρίς να εντοπιστεί στην πτήση RQ-4401 της Kam Airlines, η οποία προσγειώθηκε στο Δελχί γύρω στις 11:10 (05:40 GMT) την Κυριακή (21/9). Η αστυνομία τον βρήκε να περιφέρεται μόνος του και τον πήρε στην άκρη για ανάκριση, όπου τους αποκάλυψε πως είχε κρυφτεί στο πίσω κεντρικό μέρος του αεροσκάφους, στο χώρο του τροχού προσγείωσης. Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας βρήκε επίσης ένα μικρό κόκκινο ηχείο μετά από περαιτέρω ελέγχους ασφαλείας, όπως γράφει το BBC.

Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε ότι ο νεαρός ήθελε να ταξιδέψει στο Ιράν και δεν γνώριζε ότι η πτήση στην οποία επιβιβάστηκε είχε προορισμό το Δελχί και όχι την Τεχεράνη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο νεαρός μπήκε κρυφά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ακολούθησε μια ομάδα επιβατών και κρύφτηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, στο εσωτερικό κομμάτι που στεγάζει το σύστημα προσγείωσης. Μαζί του είχε μόνο το κόκκινο ηχείο.

«Μάστιγα» η λαθραία επιβίβαση

Το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών λαθρεπιβίβασης σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, συχνά για να διαφύγουν από τις χώρες καταγωγής τους, τα οποία σημειώνουν αύξηση τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι πολύ λίγοι από αυτούς καταφέρνουν να επιβιώσουν. Οι ειδικοί μάλιστα αναφέρουν ότι πολλοί από αυτούς τους λαθρεπιβάτες που επιβιώνουν από τέτοιες πτήσεις συνήθως δεν έχουν τις αισθήσεις τους κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν και να σκοτωθούν όταν χαμηλώνουν οι τροχοί.

Το 2022, ένας 22χρονος Κενυάτης επίσης βρέθηκε ζωντανός στο χώρο των τροχών ενός φορτηγού αεροπλάνου στο Άμστερνταμ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



