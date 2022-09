Αφγανιστάν: Πυροβολισμοί σε διαμαρτυρία γυναικών – «Το Ιράν εξεγείρεται, είναι η σειρά μας»

Μια χούφτα γυναίκες τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους στο Αφγανιστάν απέναντι στους Ταλιμπάν και να διαμαρτυρηθούν για τον αδόκητο χαμό της Μαχσά Αμινί που πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών του Ιράν γιατί δεν φορούσε σωστά την μαντίλα.

Περίπου 25 γυναίκες με το σύνθημα «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» και με μαντίλες στο κεφάλι διαδήλωσαν για περίπου 15 λεπτά στο δρόμο μπροστά στην πρεσβεία του Ιράν στο Αφγανιστάν πριν διαλυθούν από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις μπροστά από το κτίριο και πυροβολούσαν στον αέρα, έκαναν γνωστό δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Ταλιμπάν επιχείρησαν επίσης να χτυπήσουν τις διαδηλώτριες με τους υποκόπανους των όπλων τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το Ιράν εξεγείρεται, τώρα είναι η σειρά μας», «Από την Καμπούλ στο Ιράν, πείτε όχι στη δικτατορία!», φώναζαν οι διαδηλώτριες πίσω από πανό που οι Ταλιμπάν τους άρπαξαν από τα χέρια.

A group of Afghan women held a protest gathering outside the embassy of the Islamic Republic of Iran in Kabul earlier today in solidarity with Iranian women. #MahsaAmini#IranProtests pic.twitter.com/O4UeExwciv

— Iran International English (@IranIntl_En) September 29, 2022