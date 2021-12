Αφγανιστάν: Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ

Μέλη των Ταλιμπάν, που ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο, άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν γυναίκες που συμμετείχαν σε διαδήλωση στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ σήμερα, μεταδίδει αφγανικό το πρακτορείο ειδήσεων Asvaka.

Κατά το πρακτορείο, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της ιταλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Emergency.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TOLOnews μετέδωσε νωρίτερα ότι αρκετές δεκάδες γυναίκες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν για να απαιτήσουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

Dozens of women protested in Kabul on Tuesday in reaction to "discrimination and social injustice against women."#TOLOnews pic.twitter.com/jYxFsnawmM

— TOLOnews (@TOLOnews) December 28, 2021