Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί από ισχυρότατο σεισμό - «Ήρθαν μερικά ελικόπτερα για... να μεταφέρουν τα πτώματα»

Χάος επικρατεί στο Αφγανιστάν μετά από τον πολύ ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα σπέρνοντας τον θάνατο σε πάνω από χίλιους ανθρώπους, αλλά και μια σειρά από καταστροφές.

«Ήρθαν μερικά ελικόπτερα για να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι σαφές τι άλλο μπορούν να κάνουν εκτός από το να μεταφέρουν τα πτώματα», περιέγραψε ένας Αφγανός την κατάσταση που επικρατεί σε ανατολικές περιοχές της χώρας, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς.

Heartbreaking 💔 This is the only surviving child from a family of earthquake victims in Paktika, Afghanistan. All the family members are dead, only one remains. pic.twitter.com/YSo2l8NiOr — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) June 22, 2022

Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αγροτικές, ορεινές περιοχές των επαρχιών Πακτίκα και Χοστ κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και να συνθλίψουν τους ανθρώπους που κοιμούνταν μέσα σε αυτά.

An earthquake of magnitude 6.1 killed more than 900 people in Afghanistan, disaster management officials said, with hundreds injured and the toll expected to grow as information trickles in from remote mountain villages https://t.co/hh63ZvwR6a pic.twitter.com/xUbo7XDB6y — Reuters (@Reuters) June 22, 2022

Οι διασώστες σε ορισμένες περιπτώσεις έσκαβαν με γυμνά χέρια, αν πρώτα κατάφερναν να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, καθώς το αγροτικό ανατολικό Αφγανιστάν δεν είναι ένα εύκολο μέρος για να φτάσει κανείς. Ο απολογισμός των νεκρών – τουλάχιστον 1.000 σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές – αναμένεται να αυξηθεί όσο η εικόνα γίνεται πιο σαφής.

هذا الطفل هو الناجي الوحيد من عائلته حيث استشهدت بالكامل في كارثة زالزال هدمت منزله البارحة.#أفغانستان #earthquake pic.twitter.com/1KFLsyfp2Q — عمران الأفغاني (@afghan_37) June 22, 2022

«Ήταν λίγο μετά τη 01:30 όταν έγινε ο σεισμός. Φοβήθηκα. Προσπάθησα να βρω τους φίλους μου. Κάποιοι από αυτούς έχασαν τους συγγενείς τους. Ορισμένοι είναι καλά, αλλά τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Ahmad Nour. «Μπορείς να ακούσεις παντού τις σειρήνες των ασθενοφόρων. Μίλησα με ανθρώπους. Είναι τόσο απογοητευμένοι. Έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση».

Afghanistan Earthquake! This is just one demolished house in one village of Paktika province There are hundreds more in at least four districts there.Families including children are left under the blue sky with no shelter,food or medical aid.Details on @bbcpashto |@hameedshuja pic.twitter.com/Ucfb0JbNor — IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) June 22, 2022

Οι μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν μια απελπιστική κατάσταση. «Σε κάθε δρόμο που πηγαίνεις, ακούς ανθρώπους να θρηνούν για το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων», δήλωσε ένας δημοσιογράφος.

Ο Alem Wafa, ένας αγρότης 49 ετών, ταξίδεψε σε ένα από τα μέρη της επαρχίας Πακτίκα, που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό για να βοηθήσει να απεγκλωβιστούν οι παγιδευμένοι. «Δεν υπάρχουν επίσημοι διασώστες, αλλά άνθρωποι από γειτονικές πόλεις και χωριά ήρθαν εδώ για να σώσουν ανθρώπους», είπε. «Έφτασα σήμερα το πρωί και εγώ, βρήκα 40 πτώματα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι, πολύ μικρά παιδιά».

A powerful earthquake struck a remote border region of Afghanistan overnight killing at least 1,000 people and injuring hundreds more, with the toll expected to rise as desperate rescuers dig through collapsed dwellings. pic.twitter.com/rVRqlImkoe — DW News (@dwnews) June 22, 2022

Οι Αφγανοί αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες σε πολλά μέτωπα. Η φτώχεια είναι ανεξέλεγκτη και η χώρα έχει υπομείνει δεκαετίες συγκρούσεων. Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το Αφγανιστάν πέρυσι το καλοκαίρι, πολλές χώρες έκοψαν την παροχή πόρων για την ανάπτυξη της χώρας. Οι ήδη περιορισμένες υπηρεσίες είναι απίθανο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.

Official death toll in the Afghanistan #earthquake rises to 950 and 610 others injured.

Figures as per the DMA of #Afghanistan under #Taliban… pic.twitter.com/fBoz9xVTui — Mamta Gusain (@Mamtagusain5) June 22, 2022

«Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε ένας γιατρός από την περιοχή Γκαγιάν στην Πακτίκα. «Δεν είχαμε αρκετούς ανθρώπους και εγκαταστάσεις πριν από τον σεισμό. Τώρα ο σεισμός κατέστρεψε και τα λίγα που είχαμε. Δεν ξέρω πόσοι από τους συναδέλφους μας είναι ακόμα ζωντανοί».

A survived girl kid from earthquake in Paktia of Afghanistan.

Moreth5en 1000 people are killed and 1500 are wounded mostly in Paktika and Khost earthquake this morning

این طفل سه ساله از زیر آوار در پکتیکا بیرون کشیده شد اما دیگر اعضای خانواده خویش را از دست داده است pic.twitter.com/wur1OiFBce — khalilminawi (@khminawi) June 22, 2022

Διεθνή βοήθεια ζήτησε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ζήτησε διεθνή βοήθεια μετά τον φονικότερο σεισμό των τελευταίων δεκαετιών που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους, με προειδοποιήσεις ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί.

Death toll in #Afghanistan earthquake surpasses 1,000, over 1,500 injured, authorities say. pic.twitter.com/iS2NvDbBB6 — Aham B Hāʃmī Tkhbç (@AbramHasmi) June 22, 2022

Ο επικεφαλής του Τμήματος Πληροφόρησης και Πολιτισμού στην Πακτίκα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν μόνο στις περιοχές Γκαγιάν και Μπαρμάλ της Πακτίκα. Είπε ότι οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν.

Σε έκτακτη συνεδρίαση που προηγήθηκε, η αφγανική κυβέρνηση ενέκρινε 1,1 εκατ. δολάρια για τις προσπάθειες διάσωσης, αλλά καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ήδη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, ο μουλάς Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ζήτησε βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.

how it is harmful to see the Mass grave. when this scenario will be finished. I am very sad. oh my God please see how it is going in my country.

God bless all of those people that lost their lives.#Paktia #Khost #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/bzZiYY2Vcq — Mohammad Nasir Sultani (@NasirSultani8) June 22, 2022

«Ζητάμε επίσης από τη διεθνή κοινότητα, τις οργανώσεις βοήθειας και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να στηρίξουν το λαό του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης καταστροφής και να βοηθήσουν τα θύματα όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε.

Περίπου 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί

Περίπου 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν και η έλλειψη μηχανημάτων εμποδίζει τις προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων, δήλωσε την Τετάρτη απεσταλμένος του ΟΗΕ.

«Πιστεύουμε ότι σχεδόν 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν Ραμίζ Αλακμπάροφ.