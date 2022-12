ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Αναβαθμίζεται σε ζώνη καινοτομίας

Τα σχέδια της νέας διοίκησης για την αναβάθμιση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών σε ζώνη καινοτομίας, παρουσιάζει σήμερα στην εφημερίδα «Πελοπόννησο», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Βασίλειος Λουκόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

Το ΕΠΠ αποτέλεσε ένα από τα πρώτα μοντέλα «θερμοκοιτίδας» startup επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας αλλά και στην ανάδειξη μερικών από τα λεγόμενα «success story» της Ελλάδας σε αυτό τον κρίσιμο τομέα.

– Κύριε Λουκόπουλε, δώστε μας μια συνοπτική περιγραφή, του τι κάνει το Επιστημονικό Πάρκο;

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι τεχνολογικός φορέας εποπτευόμενος από τη γενική γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας, ο μοναδικός με έδρα την Πάτρα και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που αρχικά δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο υποστήριξης «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και εξυπηρετεί ανάγκες δημοσίου συμφέροντος.

Πλέον και μετά τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη αισιοδοξούμε ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του ακόμη περισσότερο και θα καταφέρουμε όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι φορείς να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Κύριος σκοπός του είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών για την διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε, αφενός να υποστηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας μέσα από διαδικασίες γρήγορης ανάπτυξης (startup, spin/ spinαφετέρου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, ερευνητικών ομάδων και των επιχειρήσεων στην επίλυση σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων καθώς και την αξιοποίηση των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Απώτερος στρατηγικός στόχος του ΕΠΠ είναι να προωθήσει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη δημιουργία μία δυναμικής επιχειρηματικής περιοχής καινοτομίας (ζώνη καινοτομίας) στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, που θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προσανατολισμού της προς το «αναδυόμενο καινοτομικό οικονομικό -παραγωγικό περιβάλλον» διευκολύνοντας -προσθετικά και εναλλακτικά- καινούργιες οικονομικές, παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή.

– Tι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το ΕΠΠ ως μοντέλο θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας;

Μέχρι σήμερα το ΕΠΠ έχει επιτελέσει άριστα το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, αποτελώντας διαχρονικά στη Δυτική Ελλάδα τον προνομιακό προορισμό και θώκο ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων που ήθελαν να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους εγχείρημα ή ακόμα και τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης μεγαλύτερων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Παραδείγματα αποτελούν οι εταιρείες Think Silicon (εξαγοράστηκε από την Applied Materials των ΗΠΑ), η Advent Technologies (ακολούθησε αυτόνομη στρατηγική μεγέθυνσης μέσα από το Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης, η ΥODIWO, η οποία ξεκίνησε ως Nanoradio στη συνέχεια εξαγοράστηκε από τη Samsung και αυτονομήθηκε εκ νέου, η Bytemobile η οποία εξαγοράστηκε από τη Citrix, η Helbio, η Atmel Hellas. Σήμερα το ΕΠΠ φιλοξενεί περίπου 40 εταιρείες και ένα ερευνητικό ινστιτούτο (ΙΝΒΙΣ) αξιοποιώντας τις άρτιες υποδομές, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και το τεχνολογικό οικοσύστημα που δημιουργείται.

PSP-2.0: Τρεις νέες μονάδες με κέντρο υπερ-υπολογιστικής ισχύος

– Ποιους στόχους έχει θέσει η νέα διοίκηση του ΕΠΠ;

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ > ADVENT: Η Advent Technologies Holdings Inc. είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προηγμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασισμένα σε κυψέλες καυσίμου. Κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, στον κλάδο της.

> THINK SILICON: H Think Silicon, εταιρεία του Ομίλου Applied Materials, ιδρύθηκε το 2007 στην Πάτρα και έχει παραρτήματα στην Αθήνα, στο Τορόντο, στο Οστιν, Τέξας, στην Κολωνία, Γερμανία και στο Ταϊπέι, Ταϊβάν. Δραστηριοποιείται στην σχεδίαση και υλοποίηση υψηλής απόδοσης 2D & 3D Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) και Ελεγκτών Οθόνης (Display Processors/Controllers) για την αναδυόμενη αγορά του Internet of Things (IoT), των φορέσιμων συσκευών (wearables), των οικιακών συσκευών και οθονών βιομηχανικού αυτοματισμού.