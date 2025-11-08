Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931

Σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων, η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε την περίοδο 1957-1958, με τον νικητή να παίρνει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

Αφιέρωμα Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
08 Νοέ. 2025 16:51
Pelop News

Πρέπει να γυρίσουμε στο μακρινό 1931 για να βρούμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναιγιάλειο και την Παναχαϊκή, που έγινε στην Πάτρα στις 22 Μαρτίου για το τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΠ. Οι «κοκκινόμαυροι» είχαν νικήσει τότε 1-0 με γκολ του Παναγιωτόπουλου στο 47′.
Σε ένα φιλικό στις 31 Ιουλίου 1932 στο Αίγιο, έπεσε ανελέητο ξύλο μεταξύ φιλάθλων και ποδοσφαιριστών με το ματς να διακόπτεται! Τα πράγματα ηρέμησαν τα επόμενα χρόνια, αν και τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων χαρακτηρίζονταν τις περισσότερες φορές από ένταση.
Σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων, η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε την περίοδο 1957-1958, με τον νικητή να παίρνει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα (η αντίστοιχη Α’ Εθνική). Πρώτος αγώνας στο Αίγιο (1/12/1957), 1-1 το αποτέλεσμα, ενώ στις 8/12, στην Πάτρα, η Παναχαϊκή νίκησε 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά.
Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 31 φορές σε εθνικές διοργανώσεις, πέντε σε αγώνες για την άνοδο στην Α’ Εθνική, 18 για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής (Super League 2, Football League) και οκτώ για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Αφιέρωμα Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931

Δημοσίευμα της εφημερίδας Νεολόγος μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων στις 23-3-1931

Η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη του Παναιγιαλείου επί της Παναχαϊκής στο Αίγιο σημειώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2014 (4-0) με σκόρερς του Μπούνα 35′, Μπουρλάκη 48′, Ατματσίδη 74′ και Ουρτάδο 80′
Επίσης, η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της Παναχαϊκής στο Αίγιο σημειώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2009 με τους «κοκκινόμαυρους» να επικρατούν 4-1 με γκολ των Ρόμαντσουκ 22′ 90′, Κυβελίδη 71′, Παπαποστόλου 85′.
Η Κυριακάτικη αναμέτρηση θα είναι η 42η μεταξύ των δύο ομάδων σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων και αναλυτικά οι αγώνες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιέρωμα Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ
1957-1958: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1
1958-1959: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–0
1958-1959: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 2–0 (Μεσολόγγι)
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ / FOOTBALL LEAGUE
1961-1962: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 0–2 α.α.
1961-1962: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–0
1966-1967: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1
1970-1971: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2
1981-1982: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2
2013-2014: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 4–0
2014-2015: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1
2015-2016: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 0–1
2017-2018: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
2007-2008: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 3–2

2009-2010: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–4
2010-2011: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2
2021-2022: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1

 

 

 

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά
17:11 Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
17:00 Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ
16:51 Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
16:41 «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
16:31 Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
16:20 Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
16:14 Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:11 «Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό
16:08 Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»
16:00 Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
15:48 Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων
15:24 «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
15:12 Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»
15:00 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ
14:48 Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια
14:36 Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
14:24 Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά
14:12 Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ