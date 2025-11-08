Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931

Πρέπει να γυρίσουμε στο μακρινό 1931 για να βρούμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναιγιάλειο και την Παναχαϊκή, που έγινε στην Πάτρα στις 22 Μαρτίου για το τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΠ. Οι «κοκκινόμαυροι» είχαν νικήσει τότε 1-0 με γκολ του Παναγιωτόπουλου στο 47′.

Σε ένα φιλικό στις 31 Ιουλίου 1932 στο Αίγιο, έπεσε ανελέητο ξύλο μεταξύ φιλάθλων και ποδοσφαιριστών με το ματς να διακόπτεται! Τα πράγματα ηρέμησαν τα επόμενα χρόνια, αν και τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων χαρακτηρίζονταν τις περισσότερες φορές από ένταση.

Σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων, η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε την περίοδο 1957-1958, με τον νικητή να παίρνει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα (η αντίστοιχη Α’ Εθνική). Πρώτος αγώνας στο Αίγιο (1/12/1957), 1-1 το αποτέλεσμα, ενώ στις 8/12, στην Πάτρα, η Παναχαϊκή νίκησε 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά.

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 31 φορές σε εθνικές διοργανώσεις, πέντε σε αγώνες για την άνοδο στην Α’ Εθνική, 18 για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής (Super League 2, Football League) και οκτώ για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη του Παναιγιαλείου επί της Παναχαϊκής στο Αίγιο σημειώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2014 (4-0) με σκόρερς του Μπούνα 35′, Μπουρλάκη 48′, Ατματσίδη 74′ και Ουρτάδο 80′

Επίσης, η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της Παναχαϊκής στο Αίγιο σημειώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2009 με τους «κοκκινόμαυρους» να επικρατούν 4-1 με γκολ των Ρόμαντσουκ 22′ 90′, Κυβελίδη 71′, Παπαποστόλου 85′.

Η Κυριακάτικη αναμέτρηση θα είναι η 42η μεταξύ των δύο ομάδων σε επίπεδο εθνικών διοργανώσεων και αναλυτικά οι αγώνες:

ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ

1957-1958: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1

1958-1959: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–0

1958-1959: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 2–0 (Μεσολόγγι)

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ / FOOTBALL LEAGUE

1961-1962: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 0–2 α.α.

1961-1962: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–0

1966-1967: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1

1970-1971: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2

1981-1982: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2

2013-2014: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 4–0

2014-2015: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1

2015-2016: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 0–1

2017-2018: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

2007-2008: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 3–2

2009-2010: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–4

2010-2011: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–2

2021-2022: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1–1

