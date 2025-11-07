«Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής

Σέβεσαι την άποψη του στρατηγού, ο οποίος πάει μπροστάρης στο πεδίο και δεν κάθεται στο γραφείο. Το σχόλιο αφορά τον πατρινό αντιστράτηγο ε.α. της ΕΛΑΣ Χρήστο Δρακόπουλο, καθώς θυμηθήκαμε ότι το 2007 είχε αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή σαν επιθεωρητής, τότε της ΕΛΑΣ Νοτίου Ελλάδος.

Είχε πάρει εντολή από τον υπουργό Εσωτερικών, εκείνη την περίοδο, Προκόπη Παυλόπουλο, να βάλει τάξη στα Ζωνιανά (Μαζί με τα Βορίζια κι άλλα 2-3 χωριά στην Κρήτη αποτελούν θύλακες ανομίας κι εκεί ο «νόμος και η τάξη» είναι άγνωστη έννοια).

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Λίγες μέρες νωρίτερα, σε «επιχείρηση» της ΕΛΑΣ με δώδεκα τζιπ και 40 αστυνομικούς, είχε αποτραπεί η είσοδος των ένστολων στα Ζωνιανά. Περίπου 500 μέτρα έξω από το χωριό είχαν δεχθεί καταιγιστικά πυρά με καλάσνικοφ από μια πλαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τρεις ειδικοί φρουροί (λίγες μέρες αργότερα ο Ευστάθιος Λαζαρίδης, πατέρας ενός βρέφους μόλις δύο μηνών, εξέπνευσε…).

Η εντολή ήταν να «καταληφθούν» τα Ζωνιανά κι ο Χρήστος Δρακόπουλος τα κατάφερε: «Θυμάμαι, έφθασα στη Κρήτη με τρεις διμοιρίες ΕΚΑΜ. Ηταν ζήτημα τιμής να σπάσουμε το άβατο των Ζωνιανών. Περικυκλώσαμε το χωριό κι εγώ πήγα με πολιτικά, μαζί με τον οδηγό μου στο καφενείο. Οι τσικουδιές έκαναν καλή… δουλειά. Μην τα πολυλογώ, τελικά «εισβάλαμε» και κάναμε τους ελέγχους που έπρεπε. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε μπει σε ένα αρματωμένο χωριό. Οπλα, σφαίρες, πολυτελή αυτοκίνητα κρυμμένα σε σπηλιές, εργαστήρια επεξεργασίας ναρκωτικών, ό,τι μπορεί να φαντασθεί ο ανθρώπινος νους. Μόνο πυραύλους αέρος-αέρος δεν βρήκαμε»!

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

-Στρατηγέ πόσες μέρες μείνατε στην Κρήτη;

Δέκα μέρες και σ΄ αυτό το μικρό διάστημα μπήκε ο νόμος στο χωριό. Μετά, βέβαια, υποτροπίασε το πράγμα…

-Τι εντυπώσεις σχηματίσατε;

Τα Ζωνιανά διαφέρουν από τα Βορίζια. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι οι βεντέτες. Στα Ζωνιανά η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων ήταν με τη ΝΔ κι άλλοτε με το ΠΑΣΟΚ. Οποια πολιτική οικογένεια το «χάιδευε» περισσότερο στέκονταν στο πλευρό της…

– Προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες για να παταχθεί το φαινόμενο της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί. Υπάρχει τρόπος να δοθεί λύση ή ό,τι λέγεται είναι παρελκυστικό μέχρι να φύγει το θέμα από την επικαιρότητα;

Ας περιμένουμε ν’ ακούσουμε τον πρωθυπουργό. Εκείνο, πάντως, που εγώ γνωρίζω είναι ότι αν η βούληση είναι πραγματική, η Κρήτη μπορεί να αφοπλισθεί σε 10 μέρες! Οπως τα λέω, διότι όταν το κράτος θέλει, έχει τον τρόπο και τη δύναμη να βάλει τάξη.

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ

-Γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια τώρα;

Με καλείτε να παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ευθύνη γι΄ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση οφείλεται αποκλειστικά στους πολιτικούς της Κρήτης. Κάμποσοι έχουν δεσμούς με παράνομους, που… υπερβαίνουν την ψήφο. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι σε 5-6 χωριά κυριαρχούν απαρχαιωμένες παραδόσεις και αντιλήψεις. Είναι κρίμα, πραγματικά, ένα ολόκληρο νησί με τόσους λεβέντες και υπερήφανους Κρητικούς, ένα νησί που πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας και το μεγάλωμά της, να δυσφημίζεται από μερικούς ανόητους και η Πολιτεία αφήνει να διαιωνίζεται ένα παράνομο καθεστώς ανομίας στη Μεγαλόνησο.

ΤΗΝ ΕΔΙΩΞΑΝ!

-Βάλτε και τον επίλογο, κύριε Δρακόπουλε…

Θα ντρεπόμουν αν ήμουν πολιτικός και πάθαινα το «χουνέρι» που έπαθε η αείμνηστη Βάσω Παπανδρέου. Είχε πάει στα Ζωνιανά, τότε που υπήχθησαν στον Δήμο Ανωγείων, και της απαγόρευσαν «κουκουλοφόροι» να μπει στο χωριό, γιατί ήθελαν δικό τους Δήμο. Υπέκυψε κι έφυγε…

Πρόκειται για κάτι το ανήκουστο. Αυτά τα 5-6 χωριά πρέπει εδώ και τώρα να πάψουν να είναι… άλλο κράτος και να ισχύει στον 21ο αιώνα το άβατο…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



