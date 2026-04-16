Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μέχρι την Παρασκευή – Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα

Για ακόμη δύο εικοσιτετράωρα θα παραμείνει το βαρύ σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, με την αφρικανική σκόνη να συνεχίζει να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και τις λασποβροχές να κρατούν θολή την εικόνα, ιδιαίτερα σε τμήματα της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το φαινόμενο θα επιμείνει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, ενώ κατά τόπους αναμένονται ασθενείς λασποβροχές. Για σήμερα, τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά επηρεάζονται και οι Κυκλάδες με την Κρήτη. Στην Αττική δεν αποκλείονται λασποψιχάλες κατά τις βραδινές ώρες, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ενός επίμονου καιρού με έντονη δυσφορία.

Αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, η εικόνα μετατοπίζεται κυρίως προς τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές αναμένεται να είναι περισσότερες και κατά τόπους να εκδηλωθούν ακόμη και καταιγίδες. Οι λασποβροχές στα νότια τμήματα της χώρας εκτιμάται ότι θα είναι εντονότερες, καθώς η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα και θα συνδυαστεί με τις βροχοπτώσεις.

Από το Σαββατοκύριακο και μετά, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να καθαρίζει και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση φαίνεται πως θα αποτελέσει η δυτική Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή, φτάνοντας τοπικά τους 22 με 25 βαθμούς.

Το βασικό στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι το δύσκολο μείγμα σκόνης, ζέστης και λασποβροχών δεν τελειώνει άμεσα, αλλά έχει πλέον ορατό τέλος. Έτσι, οι επόμενες 48 ώρες θα κρατήσουν την ταλαιπωρία σε αρκετές περιοχές, όμως η αλλαγή του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται να δίνει την πρώτη ουσιαστική ανάσα.

