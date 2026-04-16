Υπό πολιορκία αφρικανικής σκόνης η χώρα: Πότε υποχωρεί, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και προκαλώντας λασποβροχές σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, το φαινόμενο καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στα ανατολικά και τα νότια τμήματα.

Η συννεφιά θα παραμείνει αυξημένη, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών και αργότερα στην Κρήτη. Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σωματιδίων σκόνης, οι βροχοπτώσεις αυτές θα έχουν κατά τόπους τη μορφή λασποβροχής. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ωστόσο στο Αιγαίο θα είναι σημαντικά ενισχυμένοι, αγγίζοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη και τα δυτικά ηπειρωτικά ενδέχεται να φτάσει τους 23 βαθμούς.

Αναλυτικότερα, ο υδράργυρος στη δυτική Μακεδονία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη βόρεια χώρα θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακή άνοδος αναμένεται στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 25 και 27 βαθμών. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, το θερμόμετρο θα δείξει επίσης έως και 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τις Κυκλάδες οι τιμές θα παραμείνουν ελαφρώς χαμηλότερες, κοντά στους 23 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Παρόμοια εικόνα και στο Ιόνιο, όπου οι ανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, με εξαίρεση την έξοδο του Κορινθιακού, όπου η ένταση θα αγγίξει τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική η ημέρα θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις και αισθητή την παρουσία της σκόνης, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι πιθανότητες για πρόσκαιρη λασποβροχή είναι αυξημένες, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και 24 βαθμούς Κελσίου υπό ασθενείς μεταβλητούς ανέμους.

Στην Πάτρα, θα επικρατήσεις με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21°C και την πιθανότητα βροχής στο 20%.

Σταδιακή υποχώρηση από την Παρασκευή

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισήμανε πως παρά τη μέτρια ένταση του επεισοδίου, η γεωγραφική του έκταση είναι αξιοσημείωτη. Ωστόσο, από την Παρασκευή 17 Απριλίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή του σκηνικού. Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, απομακρύνοντας τη σκόνη προς τα νότια.

Η οριστική βελτίωση τοποθετείται χρονικά το Σάββατο, 18 Απριλίου, οπότε και η ποιότητα του αέρα θα αποκατασταθεί πλήρως, αφήνοντας πίσω τη θολή ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών.

