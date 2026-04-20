Αυστηρή οδηγία των ΗΠΑ σε Αμερικανούς που βρίσκονται στη Βαγδάτη

Μια ακόμα ανακοίνωση, μάλιστα σε αυστηρό τόνο εξέδωσε την Δευτέρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη η οποία προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες) «να μην ταξιδεύετε στο Ιράκ για κανένα λόγο. Αναχωρήστε αμέσως εάν βρίσκεστε εκεί». «Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σημαντικών κινδύνων ασφαλείας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του Ιράκ που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν συνεχίζουν να σχεδιάζουν επιπλέον επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε ολόκληρο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν», τονίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς μέσω του Ιράκ πρέπει να γνωρίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους από πυραύλους, drones και βλήματα στον ιρακινό εναέριο χώρο».

