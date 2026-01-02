Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στο Ιραν: «Αν πυροβολήσετε διαδηλωτές, θα αναλάβουμε την κατάσταση»

“Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα” είπε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.

Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στο Ιραν: «Αν πυροβολήσετε διαδηλωτές, θα αναλάβουμε την κατάσταση»
02 Ιαν. 2026 10:53
Pelop News

Αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του, για επέμβαση των ΗΠΑ, σε περίπτωση που υπάρξει αιματηρή καταστολή στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή 02.01.2025 ότι σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και υπάρξουν νεκροί ανάμεσα σε ειρηνικούς διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να τους προστατεύσουν.

Αναταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους ο λαός κατά των Αγιατολάχ – Τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές κάτι που το συνηθίζουν, οι ΗΠΑ, θα αναλάβουν να σώσουν την κατάσταση. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:18 Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά
13:10 Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση
13:08 Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»
13:00 Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ
12:53 Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα
12:45 Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
12:38 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε και άλλο το ποσοστό ανεργίας
12:30 Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι…
12:23 Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
12:15 Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών
12:07 Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση
11:59 Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα
11:52 Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:50 Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία του 2025
11:49 Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ
11:44 Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
11:40 Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο
11:36 Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1
11:29 Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Θέμα χρόνου να ξεκινήσει η παραγωγή του… ιπταμένου αυτοκινήτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ