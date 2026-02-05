Αυστραλία: Έκλεψαν το άγαλμα του Γκάντι βάρους 420 κιλών!

Φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τροχός κοπής, με τον οποίο το μπρούτζινο έργο αποκόπηκε από τη βάση του

05 Φεβ. 2026 17:21
Pelop News

Σε βίντεο έχουν καταγράφει τα απομεινάρια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι, από τους αστραγάλους και κάτω, έξω από το Australian Indian Community Centre στη Μελβούρνη, μετά την κλοπή του μνημείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια, για την αφαίρεση του αγάλματος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τροχός κοπής, με τον οποίο το μπρούτζινο έργο αποκόπηκε από τη βάση του. Την εκτίμηση αυτή μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το άγαλμα, βάρους περίπου 420 κιλών, βρισκόταν τοποθετημένο έξω από το κέντρο στην περιοχή Rowville και εκλάπη στις 12 Ιανουαρίου. Είχε αποκαλυφθεί το 2021 από τον τότε πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον και αποτελούσε δωρεά της κυβέρνησης της Ινδίας.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

