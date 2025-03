Αυστραλία: Γερουσιαστής πήγε στη Βουλή με νεκρό σολομό!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Στην Αυστραλία με έναν νεκρό σολομό μέσα σε πλαστική σακούλα εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο η γερουσιαστής των Πρασίνων, Σάρα Χάνσον-Γιανγκ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για νομοσχέδιο που βρισκόταν υπό συζήτηση.

Το επίμαχο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, στοχεύει στην προστασία των θέσεων εργασίας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας σολομού. Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι η πρόταση περιορίζει τη δυνατότητα του κοινού να ελέγχει και να προσβάλλει διοικητικές αποφάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Ήδη αρκετοί πολιτικοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τις πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας στην Τασμανία, κατηγορώντας τις εταιρείες του κλάδου για ρύπανση των υδάτων.

Καθώς κρατούσε τον νεκρό σολομό, η Χάνσον-Γιανγκ κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα ότι «πούλησε τις περιβαλλοντικές του αρχές», προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου της Γερουσίας, Σου Λάινς, η οποία ζήτησε να απομακρυνθεί το «αντικείμενο» από την αίθουσα.

La senatrice dei Verdi Sarah #HansonYoung ha brandito un pesce morto al Senato mentre infuria il dibattito sulle modifiche del governo alle leggi federali sull’ambiente, per consentire l’allevamento di salmoni nel porto di Macquarie in #Tasmania . pic.twitter.com/j1YjwVBNxf

Greens senator Sarah Hanson-Young brought out a dead fish in the Senate today, protesting environmental laws and salmon farming.

Michaelia Cash’s reactions stole the show for me. pic.twitter.com/wxzIILs8tH

— Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) March 26, 2025