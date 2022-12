Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί

Συναγερμός σήμανε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, με τρεις ανθρώπους – ανάμεσα στους οποίους δύο αστυνομικοί – να πέφτουν νεκροί από τα πυρά.

O δράστης, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν έχει ακόμη συλληφθεί, ενώ το περιστατικό δεν έχει ακόμη λήξει, στο Wieambilla – 270 χιλιόμετρα (168 μίλια) δυτικά του Μπρίσμπεϊν.

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν κλήση για να μεταβούν σε κτίριο σε αγροτική περιοχή. Τέσσερις αστυνομικοί έφθασαν, ειδικότερα, στο σημείο ύστερα από αναφορές για έναν αγνοούμενο.

Δύο από τους αστυνομικούς σκοτώθηκαν από τα πυρά, ο τρίτος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο τέταρτος κατάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύματα.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, οι τοπικές Αρχές του Κουίνσλαντ μίλησαν για ένα πρωτοφανές περιστατικό που συγκλονίζει την πολιτεία.

Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρα ενώ πολλοί ήταν οι δρόμοι που αποκλείστηκαν.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι ήταν μια «σπαρακτική μέρα για τις οικογένειες και τους φίλους» των αστυνομικών του Κουίνσλαντ που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Police have declared an emergency declaration under the Public Safety Preservation Act (PSPA) in relation to an ongoing incident at Wieambilla.https://t.co/nh7v08kLs0 pic.twitter.com/MU4LvjGdth

— Queensland Police (@QldPolice) December 12, 2022