Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!

Στην Αυστρία γιατρός απολύθηκε από νοσοκομείο όταν είπε πως η μόνη θεραπεία για κλινικά παχύσαρκο ασθενή είναι το Άουσβιτς.

FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο

Το περιστατικό, που προκάλεσε την οργή του προσωπικού και των υγειονομικών αρχών, συνέβη στο κρατικό νοσοκομείο Horn. Οι υπάλληλοι είπαν ότι ο γιατρός σχολίασε: «Μόνο περισσότερο Άουσβιτς θα βοηθούσε εδώ», αναφερόμενος στον ασθενή. Αρχικά αντιμετωπίστηκε ως εσωτερικό ζήτημα, πριν εξελιχθεί σε σκάνδαλο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου φέρεται να σήμαναν συναγερμό μετά την αναφορά του σχολίου κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ενώ αργότερα στάλθηκε ανώνυμη επιστολή στην αυστριακή εφημερίδα MeinBezirk, στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς το σχόλιο και το τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η επιστολή ισχυριζόταν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αρνιόταν όλο και περισσότερο να συνοδεύει τον γιατρό στις επισκέψεις λόγω της συμπεριφοράς του. Η Υγειονομική Υπηρεσία της Αυστρίας επιβεβαίωσε την απόλυση του γιατρού μετά από εσωτερική έρευνα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Ματίας Χόφερ, υπεύθυνος επικοινωνίας της υπηρεσίας, δήλωσε ότι η αντίδραση ήταν άμεση μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία. «Μόλις το περιστατικό ήρθε στο φως, ο εμπλεκόμενος τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα», δήλωσε. «Μετά από έρευνα για το θέμα, η απασχόλησή του τερματίστηκε με άμεση ισχύ», συμπλήρωσε. Σημείωσε πως τέτοιες δηλώσεις «αντιβαίνουν άμεσα στις βασικές μας αξίες, πρέπει να καταδικαστούν με τον πιο έντονο τρόπο και δεν θα γίνουν ανεκτές από εμάς με κανέναν τρόπο».

Ο Χόφερ είπε ότι ο γιατρός είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή, αλλά η επίσημη συνάντηση για την οριστικοποίηση της απόλυσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο την επόμενη Τρίτη λόγω αργίας.

