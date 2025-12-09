Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!

Το περιστατικό, που προκάλεσε την οργή του προσωπικού και των υγειονομικών αρχών

Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
09 Δεκ. 2025 22:35
Pelop News

Στην Αυστρία γιατρός απολύθηκε από νοσοκομείο όταν είπε πως η μόνη θεραπεία για κλινικά παχύσαρκο ασθενή είναι το Άουσβιτς.

FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο

Το περιστατικό, που προκάλεσε την οργή του προσωπικού και των υγειονομικών αρχών, συνέβη στο κρατικό νοσοκομείο Horn. Οι υπάλληλοι είπαν ότι ο γιατρός σχολίασε: «Μόνο περισσότερο Άουσβιτς θα βοηθούσε εδώ», αναφερόμενος στον ασθενή. Αρχικά αντιμετωπίστηκε ως εσωτερικό ζήτημα, πριν εξελιχθεί σε σκάνδαλο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου φέρεται να σήμαναν συναγερμό μετά την αναφορά του σχολίου κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ενώ αργότερα στάλθηκε ανώνυμη επιστολή στην αυστριακή εφημερίδα MeinBezirk, στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς το σχόλιο και το τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η επιστολή ισχυριζόταν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αρνιόταν όλο και περισσότερο να συνοδεύει τον γιατρό στις επισκέψεις λόγω της συμπεριφοράς του. Η Υγειονομική Υπηρεσία της Αυστρίας επιβεβαίωσε την απόλυση του γιατρού μετά από εσωτερική έρευνα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Ματίας Χόφερ, υπεύθυνος επικοινωνίας της υπηρεσίας, δήλωσε ότι η αντίδραση ήταν άμεση μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία. «Μόλις το περιστατικό ήρθε στο φως, ο εμπλεκόμενος τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα», δήλωσε. «Μετά από έρευνα για το θέμα, η απασχόλησή του τερματίστηκε με άμεση ισχύ», συμπλήρωσε. Σημείωσε πως τέτοιες δηλώσεις «αντιβαίνουν άμεσα στις βασικές μας αξίες, πρέπει να καταδικαστούν με τον πιο έντονο τρόπο και δεν θα γίνουν ανεκτές από εμάς με κανέναν τρόπο».

Ο Χόφερ είπε ότι ο γιατρός είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή, αλλά η επίσημη συνάντηση για την οριστικοποίηση της απόλυσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο την επόμενη Τρίτη λόγω αργίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ