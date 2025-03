Αυτά τα επαγγέλματα είναι τα ελκυστικότερα για τους άνδρες

Τα επαγγέλματα γύρω από την υγεία θεωρούνται τα ελκυστικότερα για όσους αναζητούν τον έρωτα – συνδυάζοντας εξυπνάδα και ευγένεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει έρευνα που έγινε στο εξωτερικό σε 1.000 ανύπαντρους άνδρες και 1.000 ανύπαντρες γυναίκες.

Το ερωτηματολόγιο είχε ως στόχο να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για ραντεβού.

Άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν ότι όσοι ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη είναι οι καλύτεροι σύντροφοι (29%) και, όταν αναλύθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι γιατροί είναι η πιο ελκυστική καριέρα για σύντροφο, ενώ οι νοσηλευτές κατέλαβαν την τρίτη θέση (22%).

Ενώ οι σταδιοδρομίες στην εκπαίδευση κατατάχθηκαν ως η δεύτερη πιο ελκυστική συνολικά (23%), οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να θεωρήσουν μια γυναίκα εκπαιδευτικό πιο επιθυμητή για σύντροφο από ό,τι οι γυναίκες έναν άντρα εκπαιδευτικό (28% έναντι 19%).

Έπειτα από ένα καλοκαίρι που στα social media το μοντέλο του ανδρός με εισόδημα από εργασίες στα οικονομικά και συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε viral (I’m looking for a man in finance, trust fund, 6ft 5in, blue eyes), το 18% των γυναικών εξακολουθεί να αναζητά έναν άνδρα με δουλειά στα οικονομικά, αλλά αυτή η κατηγορία βρίσκεται κάτω από τους επιχειρηματίες και ισοβαθμεί με τις γυναίκες που αναζητούν έναν καλλιτέχνη (18%).

Οι δικηγόροι (24%), οι επιστήμονες (16%), οι φαρμακοποιοί (15%) και οι καριέρες στον τομέα της τεχνολογίας (14%), όπως οι προγραμματιστές ιστοσελίδων ή λογισμικού, κατατάχθηκαν επίσης στις κορυφαίες θέσεις εργασίας που θεωρούνται πιο ελκυστικές και στα δύο φύλα.

Η έρευνα που διεξήχθη από την Talker Research για λογαριασμό του The League, όχι μόνο εξέτασε τις πιο επιθυμητές σταδιοδρομίες για το 2025, αλλά εργάστηκε και για να διερευνήσει πώς οι σταδιοδρομίες – και όλα όσα τις συνοδεύουν – επηρεάζουν τη ζωή των εργένηδων.

Ίσως λόγω του τρόπου με τον οποίο οι καριέρες επηρεάζουν τις ζωές των Αμερικανών, το 44% θα προτιμούσε κάποιον του οποίου οι φιλοδοξίες για καριέρα είναι ίδιες με τις δικές του – ενώ το 34% αναζητά κάποιον που είναι ακόμη πιο φιλόδοξος.

Μαζί με τις φιλοδοξίες, συχνά, έρχεται και ο μισθός – και το 39% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι ισότιμος στην οικογένεια με τον σύντροφό του.

