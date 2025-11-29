Αυτές είναι οι οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο», Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στα νοκ άουτ του Europa League

Εάν συμβεί θα είναι η πρώτη φορά

Αυτές είναι οι οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο», Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στα νοκ άουτ του Europa League
29 Νοέ. 2025 11:41
Pelop News

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ισχυρό προβάδισμα για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πορεία τους μεταξύ των θέσεων 9-24 στο Europa League. Μάλιστα και οι δύο μπορούν να τερματίσουν και στην πρώτη οκτάδα του θεσμού.

Στο 86% είναι το ποσοστό του Παναθηναϊκού να τερματίσει μεταξύ των θέσεων 9-24 στο Europa League. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το πιο πιθανό είναι παίξει με τη Βικτόρια Πλζεν (7%). Το δεύτερο πιο πιθανό σενάριο είναι να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, κάτι που θα αποτελεί ιστορικό γεγονός, μιας και θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες.

Μένει όλα αυτά να φανερωθούν και στην πράξη, καθώς με τρεις αγωνιστικές να απομένουν είναι πιθανό να ανατραπούν για τα καλά τα δεδομένα, ας ελπίσουμε για καλό για τις ελληνικές ομάδες, που στοχεύουν στον τερματισμό στις πρώτες οκτώ θέσεις, με σκοπό να αποφύγουν ένα γύρο στα νοκ άουτ του Europa League.

Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
