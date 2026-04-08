Αυθόρμητο ή προγραμματισμένο σεξ; Τι δείχνει νέα έρευνα για την ικανοποίηση των ζευγαριών

Ένα από τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα γύρω από τις σχέσεις είναι ότι το αυθόρμητο σεξ είναι και το πιο παθιασμένο. Όμως, τα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν εν μέρει αυτή την αντίληψη, δείχνοντας ότι η ικανοποίηση δεν εξαρτάται απαραίτητα από το αν η ερωτική επαφή προκύπτει αυθόρμητα ή είναι προγραμματισμένη.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Sex Research, οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι προτιμούν το αυθόρμητο σεξ. Ωστόσο, στην πράξη, η εμπειρία φαίνεται να είναι πιο σύνθετη.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Η μελέτη εξελίχθηκε σε δύο φάσεις:

Περισσότερα από 300 άτομα που βρίσκονταν σε σχέση απάντησαν σε ερωτηματολόγια

Πάνω από 100 ζευγάρια κατέγραφαν για διάστημα τριών εβδομάδων τη σεξουαλική τους ζωή και το επίπεδο ικανοποίησης

Το βασικό συμπέρασμα ήταν σαφές: δεν εντοπίστηκε ουσιαστική διαφορά στην ικανοποίηση μεταξύ αυθόρμητου και προγραμματισμένου σεξ.

Γιατί υπερεκτιμάται το αυθόρμητο σεξ

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η ιδέα του «καλύτερου» αυθόρμητου σεξ συνδέεται κυρίως με τα πρώτα στάδια μιας σχέσης. Τότε, η επιθυμία είναι πιο έντονη και οι υποχρεώσεις λιγότερες, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία.

Στην καθημερινότητα, όμως, παράγοντες όπως:

η εργασία

οι οικογενειακές υποχρεώσεις

το άγχος και η κόπωση

περιορίζουν τις αυθόρμητες στιγμές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προγραμματισμός δεν σημαίνει έλλειψη πάθους, αλλά συχνά αποτελεί έναν ρεαλιστικό τρόπο διατήρησης της οικειότητας.

Τα πλεονεκτήματα του προγραμματισμένου σεξ

Παρότι συχνά θεωρείται λιγότερο ρομαντικό, ο προγραμματισμός μπορεί να ενισχύσει τη σχέση με διάφορους τρόπους:

δημιουργεί προσμονή και ενθουσιασμό

εξασφαλίζει ποιοτικό χρόνο για το ζευγάρι

μειώνει το άγχος και τις περισπασμούς της καθημερινότητας

Αντίθετα, το αυθόρμητο σεξ μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από την κούραση ή την έλλειψη συγκέντρωσης.

Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά

Οι ειδικοί καταλήγουν πως το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι ο τρόπος που προκύπτει η ερωτική επαφή, αλλά η ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ των συντρόφων. Η επικοινωνία, η συναισθηματική εγγύτητα και η επιθυμία για επαφή φαίνεται να παίζουν καθοριστικότερο ρόλο από το αν το σεξ είναι αυθόρμητο ή προγραμματισμένο.

Σε τελική ανάλυση, το «καλύτερο» σεξ δεν έχει να κάνει με το timing, αλλά με τη σχέση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



