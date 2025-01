Αυτή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play-offs του Europa League και αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι η

Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (20 Φεβρουαρίου) στο Βουκουρέστι.

Θυμίζουμε ότι εφόσον οι “ασπρόμαυροι” προκριθούν, τότε θα αντιμετωπίσουν στους 16 μία εκ των Άιντραχτ ή Λιόν, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός του στη φάση των 16, τα οποία είναι Τβέντε – Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε – Άντερλεχτ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

Τβέντε – Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε – Άντερλεχτ

ΠΑΟΚ – Στεάουα

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Άγιαξ

Άλκμααρ – Γαλατασαράι

Μίντιλαντ – Σοσιεδάδ

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Πόρτο – Ρόμα

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) vs Φερεντσβάρος (17η) – Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Πόρτο (18η) – Ρόμα (15η)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) vs Άλκμααρ (19η) – Γαλατασαράι (14η) ή Μίντιλαντ (20η) – Σοσιεδάδ (13η)

Άιντραχτ (5η) ή Λιόν (6η) vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) – Άγιαξ (12η) ή ΠΑΟΚ (22η) – Στεάουα (11η)

Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) vs Φενέρμπαχτσε (24η)- Άντερλεχτ (10η) ή Τβέντε (23η) – Μπόντο Γκλιμτ (9η)

www.sport24.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News