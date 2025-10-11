Αυτή είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα του στην πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η Ελλάδα χρειάζεται «Σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας» για να σταματήσει η συνεχιζόμενη φθορά του πολιτικού συστήματος και των θεσμών αλλά και να υπάρξει ένα άλμα προς τα εμπρός, όπως αναφέρει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του.

Μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στην απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού αναφέρει πως «το κύριο κίνητρο της παραίτησης μου να αισθάνομαι καλά με τη συνείδηση μου». Και προσθέτει: «Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη».

Ο ίδιος περιέγραψε το πλαίσιο που θα πορευτεί ως εξής: Αν ως πλαίσιο ορίσουμε το σημερινό πολιτικό σύστημα, την κατακερματισμένη δημοκρατική αντιπολίτευση, τα ΙΧ κόμματα και τα κόμματα που γεννήθηκαν με τον εμβρυουλκό της διάσπασης και την ιδιοποίηση βουλευτικών εδρών, που καλά κρατεί- τότε είναι πολύ συγκεκριμένο το περιεχόμενο των κινήσεων που προτίθεμαι να κάνω. Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου. Μπορεί να έχασα τα βουλευτικά μου προνόμια, αλλά είμαι τουλάχιστον ελεύθερος να διεκδικήσω το προνόμιο να πορευτώ μαζί με τους πολλούς. Δεν τολμάω να πω «σαν ένας από αυτούς». Αλλά ναι, θα ήθελα να είμαι μαζί τους «σαν ένας από αυτούς».

Σκληρός στην κριτική του προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό σημειώνει πως «δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης», ενώ σε ό,τι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση σημειώνει πως «χρειάζεται ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης».

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας, «η πολυκερματισμένη μορφή της σήμερα, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει», ενώ προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση του τίτλου του βιβλίου τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείς «ποια θα είναι η συνέχεια; Νέο κόμμα, κόμμα- ομπρέλα ή εκλογικός συνδυασμός; Και πότε; Και συμπληρωματικά: Ο ενιαίος Συνασπισμός του 1989-90 και ο πολυτασικός ΣΥΡΙΖΑ είναι μοντέλα που μπορούν να λειτουργήσουν και σήμερα;» απάντησε:

Κατ’ αρχάς, για να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, κανένα μοντέλο του χτες δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα, χωρίς τουλάχιστον τις απαραίτητες μεγάλες μετατροπές. «Δεν μπορείς να κάνεις την ίδια επανάσταση δύο φορές» έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης. Στην ερώτησή σας όμως για τη συνέχεια, απαντώ πολύ καθαρά. «Τίποτε από αυτά. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζονται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία. Επιμένω, επαναλαμβάνω, ξαναλέω: Το πολιτικό σύστημα, σε όλες τις εκφράσεις του, έχει ξεπέσει στη συνείδηση του λαού. Της μεγάλης πλειοψηφίας τουλάχιστον. Τα κόμματα, η Δικαιοσύvn, η Βουλή, οι θεσμοί, επίσης. Είναι αυταπάτη και βόλεμα να περιμένουμε κάτι θετικό από ένα σύστημα που δεν θέλει και δεν μπορεί. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Οι πολίτες – αυτή είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα. Μόνον αυτοί, «από κάτω», μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα «επάνω». Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις.

Τοποθετούμενος με αυτό τον τρόπο στην υπάρχουσα κατάσταση προσδιορίζει τον δικό του ρόλο λέγοντας ότι «διάλεξα εν πλήρη συνειδήσει το δρόμο έξω από το σύστημα-μέσα στην κοινωνία, χωρίς καμιά συνεννόηση με κανέναν. Και δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας».

Στην ίδια κατεύθυνση, η «αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία, που στρατολογεί τους μαθητές του, είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία μας σήμερα. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα».

«Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Ήρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα», παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταλήγοντας πως «ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά, και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους. Ναι, πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξει μια “εισβολή” νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική».

