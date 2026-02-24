Αυτή είναι η δημοσιογράφος, που μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας

Αυτή είναι η δημοσιογράφος, που μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
24 Φεβ. 2026 20:19
Pelop News

Η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση. Μάλιστα υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας.

Παπασταύρου από Ουάσινγκτον: Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο

H ενάγουσα είχε κάνει επίσημη προσφυγή όπου ισχυριζόταν στα σχετικά δικόγραφα ότι διορίστηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» ( που συνδέεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας) και ότι εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων περίπου 16.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Βασιλικής Πολύζου, η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε δηλώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόσο σε δηλώσεις της στις 17 Φεβρουαρίου 2026 στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αμέσως επόμενη ημέρα, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αποκαλέσει την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε πότε συνεργάτιδα του κόμματός της ή εργαζόμενη σε αυτό. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, στις δηλώσεις της αυτές η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να της απέδωσε ψευδώς και προσβλητικώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση απόπειρας κατ’ επάγγελμα εκβίασης με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πέτρο Κουσουλό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:30 Καιρός: Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
20:19 Αυτή είναι η δημοσιογράφος, που μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
20:08 Φαίη Σκορδά: Παντρεύεται με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη
19:58 Στην Ιταλία οπαδός μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του μετά από διχαστική απόφαση του VAR!
19:48 Τουλάχιστον 22 νεκροί στη Βραζιλία από τις καταρρακτώδεις βροχές
19:37 Ελληνίδα μάνα εισέβαλε στο γραφείο καθηγητή και απαίτησε αναβαθμολόγηση για το γραπτό του φοιτητή γιου της
19:26 Ο ένας έβγαλε μαχαίρι και ο άλλος το χτυπούσε με μανία με το κράνος στο κεφάλι!
19:15 «Αναγνώριση και επιβράβευση», η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για την κλήση του Νίκου Δίπλαρου στην Εθνική
19:05 «Καθαροί» Βορίδης – Αυγενάκης, το πόρισμα ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
18:59 Το Καρναβάλι της Πάτρας είναι το asset της!
18:59 Στη ΜΕΘ Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος με μηνιγγίτιδα, μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο
18:51 Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο 39χρονος από το Αγρίνιο
18:46 Πάνω από 16.000 τροχαίες παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα το τριήμερο της Αποκριάς
18:44 Παπασταύρου από Ουάσινγκτον: Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο
18:36 Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Παρί
18:35 Δ. Ελλάδα: Μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο επίκεντρο δράσης 23 εκ. ευρώ
18:25 Πως η ΑΑΔΕ εντόπισε ναρκωτικά, αδήλωτο συνάλλαγμα, δολάρια και ρούβλια! ΦΩΤΟ
18:18 Νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο έρχεται στην Πάτρα
18:15 Μαθητής εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του
18:07 Με απουσίες το 40ημερο μνημόσυνο της πριγκίπισσας Ειρήνης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ