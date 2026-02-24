Αυτή είναι η δημοσιογράφος, που μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου μήνυσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση. Μάλιστα υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας.

Παπασταύρου από Ουάσινγκτον: Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο

H ενάγουσα είχε κάνει επίσημη προσφυγή όπου ισχυριζόταν στα σχετικά δικόγραφα ότι διορίστηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» ( που συνδέεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας) και ότι εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων περίπου 16.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Βασιλικής Πολύζου, η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε δηλώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόσο σε δηλώσεις της στις 17 Φεβρουαρίου 2026 στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αμέσως επόμενη ημέρα, 18 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αποκαλέσει την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε πότε συνεργάτιδα του κόμματός της ή εργαζόμενη σε αυτό. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, στις δηλώσεις της αυτές η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να της απέδωσε ψευδώς και προσβλητικώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση απόπειρας κατ’ επάγγελμα εκβίασης με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πέτρο Κουσουλό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



