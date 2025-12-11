Αυτή θα είναι η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών στους επαγγελματίες από 1/1/2026

Η εφαρμογή του δείκτη μισθών όμως αναβάλλεται το 2026 (όπως έγινε και το 2025) και παραπέμπεται για το 2027, γιατί η έκδοση του πορίσματος της αρμόδιας ομάδας εργασίας εκκρεμεί καθώς δεν έχει συμπεριλάβει όλες τις αποδοχές του Δημοσίου.

11 Δεκ. 2025 15:52
Pelop News

Κατά 2,6% αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2026 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το ποσοστό έχει κλειδώσει με βάση την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2025 που περιλαμβάνεται στον νέο προϋπολογισμό.

Η αύξηση για το 2026, είναι οριακά μικρότερη από το 2,7% που ήταν η φετινή αύξηση, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι πολύ χαμηλότερη (σχεδόν η μισή) από την αύξηση που θα είχαν οι εισφορές αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών καθώς θα ανέβαζε το ποσοστό στο 5,5%.

Η αύξηση κατά 2,6% αφορά 1,4 εκατ. ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

Ο νόμος προβλέπει ότι από το 2025 και μετά οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών αυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη μισθών.

Η εφαρμογή του δείκτη μισθών όμως αναβάλλεται το 2026 (όπως έγινε και το 2025) και παραπέμπεται για το 2027, γιατί η έκδοση του πορίσματος της αρμόδιας ομάδας εργασίας εκκρεμεί καθώς δεν έχει συμπεριλάβει όλες τις αποδοχές του Δημοσίου.

Την αναβολή του δείκτη μισθών επισημοποίησε ο ΕΦΚΑ με χθεσινό του έγγραφο προς τις διευθύνσεις του. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι “από 1/1/2027 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών. Για το 2026, γνωστοποιείται ότι “τα ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών και Εργατών Γης που αμείβονται με εργόσημο π. ΟΓΑ), προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (2025), με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναμένεται να εκδοθεί”.

Με την αύξηση των εισφορών βάσει του πληθωρισμού του 2025 οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν το 2026 στις μηνιαίες εισφορές των ελευθέρων  επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ θα είναι από 6,36 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία ως 17,14 ευρώ τον μήνα για την έκτη.

Στην κύρια ασφάλιση των ελευθέρων επαγγελματιών με αύξηση κατά 2,6% η συνολική εισφορά της 1ης κατηγορίας (μαζί με τα 10 ευρώ για ανεργία)  θα ανέλθει στα 261,01 ευρώ τον μήνα από 254,65 ευρώ τώρα, η 2η κατηγορία θα ανέβει στα 311,22 ευρώ από 303,59 ευρώ, η 3η  θα φτάσει στα 370,99 ευρώ από 361,84 ευρώ, η 4η θα ανέλθει στα 443,90 ευρώ από 432,90 ευρώ, η 5η θα διαμορφωθεί στα 529,96 ευρώ από 516,78 ευρώ και η εισφορά της 6ης κατηγορίας θα αυξηθεί στα 686,53 ευρώ από 669,39 ευρώ που είναι τώρα.

Στα 160,48 ευρώ  τον μήνα από 156,41 ευρώ που είναι τώρα θα διαμορφωθεί για το 2026 η εισφορά κύριας ασφάλισης για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την πρώτη έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Κατά 2,6% θα αυξηθούν από 1/1/2026 και οι μηνιαίες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους γιατρούς, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης καταβάλουν οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και από 1/1/2026, θα διαμορφωθούν σε 46,61 ευρώ για την 1η κατηγορία, 56,18 ευρώ για τη 2η και 66,95 ευρώ για την 3η κατηγορία (από 45,43  ευρώ, 54,76  ευρώ, και 65,25  ευρώ που ήταν αντίστοιχα το 2025).

Εισφορές για εφάπαξ καταβάλουν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι γιατροί, και για το 2026 θα ανέλθουν σε 31,08 ευρώ για την 1η κατηγορία, 37,06  ευρώ για τη 2η και 44,22 ευρώ για την 3η κατηγορία (από 30,29  ευρώ, 36,12 ευρώ, και 43,10 ευρώ που είναι τώρα).

Για τους αγρότες οι νέες εισφορές μετά την αύξηση κατά 2,6% το 2026 θα είναι από  149,41 ευρώ στην 1η κατηγορία ως 405,20 ευρώ στην 6η κατηγορία (από 145,63 ευρώ ως 394,94 ευρώ αντίστοιχα είναι τώρα).

