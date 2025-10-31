Αυτό είναι το μωρό με τα πιο πυκνά μαλλιά στον κόσμο, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με στοιχεία υπάρχουν μωρά, που γεννιούνται με πυκνά μαλλιά τα οποία όμως χάνουν μέσα σε λίγους μήνες. Άλλα, γεννιούνται με πέντε, μετρημένες, τρίχες. Αλλά ο Noah δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες: Γεννήθηκε με εκπληκτικά πυκνά μαλλιά, τα οποία κατάφερε να διατηρήσει μέχρι σήμερα, στους πέντε μήνες ζωής του.

Η μοναδική εμφάνισή του τον έχει κάνει viral στο TikTok, όπου η μητέρα του, Liliana Yanez, ανεβάζει βιντεάκια του. Μερικά από τα σχόλια που έχει προκαλέσει η εμφάνισή του; «Σίγουρα η πρώτη του λέξη θα είναι “conditioner”», «Νόμιζα ότι ήταν περούκα», «Μοιάζει με γούνινο καπέλο. Είναι αξιαγάπητο!», «Μοιάζει με τον Elvis με λευκό κοστούμι για το Χάλογουιν», «Big hair, don’t care!», «Αληθινό κουκλάκι».

Σε ένα ρεπορτάζ στο Today.com η μητέρα του σχολιάζει ότι ανέκαθεν έλπιζε τα παιδιά της να κληρονομήσουν τα πλούσια, κυματιστά μαλλιά της. O πρωτότοκος γιος της, τριών ετών σήμερα, πήρε τα ολόισια μαλλιά του πατέρα του, αλλά η ευχή της έγινε πραγματικότητα με τον Noah.

Ωστόσο η προσοχή που έχει προσελκύσει το μωρό αποτελεί, σύμφωνα με τη Yanez, «ευχή και κατάρα»: «Είναι κάπως εξαντλητικό. Κάποιες φορές, θέλω να βγαίνω έξω με το μωρό μου και να μην πιάνω κουβέντα με κανέναν. Πάντα κάποιος θα μας σταματήσει να σχολιάσει τα μαλλιά του, σχόλια πάντως που γίνονται καλοπροαίρετα».

Και τι κάνει με την περιποίηση της πλούσιας κόμης του; Με την καλοκαιρινή ζέστη τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, καθώς έπρεπε να μαζεύει τα μαλλιά του μωρού σε αλογοουρά ή κοτσιδάκια. Άλλες φορές, απλά, τα άφηνε ελεύθερα. Πάντως ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Άλλωστε, όπως τη διαβεβαιώνει ο παιδίατρός τους, μέσα στους επόμενους μήνες τα μαλλιά του θα αλλάξουν, οπότε παροτρύνει τους γονείς του να τραβήξουν «πολλές φωτογραφίες όσο προλαβαίνουν».

Δείτε ένα βίντεο με τον μοναδικό Noah:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



