Αυτό είναι το μωρό με τα πιο πυκνά μαλλιά στον κόσμο, ΒΙΝΤΕΟ

Η μοναδική εμφάνισή του το έχει κάνει viral στο TikTok

Αυτό είναι το μωρό με τα πιο πυκνά μαλλιά στον κόσμο, ΒΙΝΤΕΟ
31 Οκτ. 2025 22:57
Pelop News

Σύμφωνα με στοιχεία υπάρχουν μωρά, που γεννιούνται με πυκνά μαλλιά τα οποία όμως χάνουν μέσα σε λίγους μήνες. Άλλα, γεννιούνται με πέντε, μετρημένες, τρίχες. Αλλά ο Noah δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες: Γεννήθηκε με εκπληκτικά πυκνά μαλλιά, τα οποία κατάφερε να διατηρήσει μέχρι σήμερα, στους πέντε μήνες ζωής του.

Η μοναδική εμφάνισή του τον έχει κάνει viral στο TikTok, όπου η μητέρα του, Liliana Yanez, ανεβάζει βιντεάκια του. Μερικά από τα σχόλια που έχει προκαλέσει η εμφάνισή του; «Σίγουρα η πρώτη του λέξη θα είναι “conditioner”», «Νόμιζα ότι ήταν περούκα», «Μοιάζει με γούνινο καπέλο. Είναι αξιαγάπητο!», «Μοιάζει με τον Elvis με λευκό κοστούμι για το Χάλογουιν», «Big hair, don’t care!», «Αληθινό κουκλάκι».

Σε ένα ρεπορτάζ στο Today.com η μητέρα του σχολιάζει ότι ανέκαθεν έλπιζε τα παιδιά της να κληρονομήσουν τα πλούσια, κυματιστά μαλλιά της. O πρωτότοκος γιος της, τριών ετών σήμερα, πήρε τα ολόισια μαλλιά του πατέρα του, αλλά η ευχή της έγινε πραγματικότητα με τον Noah.

Ωστόσο η προσοχή που έχει προσελκύσει το μωρό αποτελεί, σύμφωνα με τη Yanez, «ευχή και κατάρα»: «Είναι κάπως εξαντλητικό. Κάποιες φορές, θέλω να βγαίνω έξω με το μωρό μου και να μην πιάνω κουβέντα με κανέναν. Πάντα κάποιος θα μας σταματήσει να σχολιάσει τα μαλλιά του, σχόλια πάντως που γίνονται καλοπροαίρετα».

Και τι κάνει με την περιποίηση της πλούσιας κόμης του; Με την καλοκαιρινή ζέστη τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, καθώς έπρεπε να μαζεύει τα μαλλιά του μωρού σε αλογοουρά ή κοτσιδάκια. Άλλες φορές, απλά, τα άφηνε ελεύθερα. Πάντως ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Άλλωστε, όπως τη διαβεβαιώνει ο παιδίατρός τους, μέσα στους επόμενους μήνες τα μαλλιά του θα αλλάξουν, οπότε παροτρύνει τους γονείς του να τραβήξουν «πολλές φωτογραφίες όσο προλαβαίνουν».

Δείτε ένα βίντεο με τον μοναδικό Noah:

@lilyyanezp Today’s hair wasn’t so cray cray🥰 peek the highlights #baby #fluffyhair #babyboy #babyfever ♬ 오리지널 사운드 – 나만듣GO – 김쇼츠 music
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:29 Η ιδανική θερμοκρασία στο σερβίρισμα κάνει τη διαφορά στο κρασί
22:57 Αυτό είναι το μωρό με τα πιο πυκνά μαλλιά στον κόσμο, ΒΙΝΤΕΟ
22:46 ΔΥΠΑ: Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν και οι επιχειρηματίες που εργάζονται
22:35 Η Μονακό του Σπανούλη μετά τον Ολυμπιακό, νίκησε και τον Παναθηναϊκό
22:26 Πεντάγωνο: Ενέκρινε αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία, ο Τραμπ αποφασίζει!
22:16 Ηράκλειο: Δύο οι νεκροί σε φωτιά, ένας με σακούλα στο κεφάλι, ένας τρίτος άνθρωπος πήδηξε από το μπαλκόνι! ΒΙΝΤΕΟ
22:04 «Να μας πουν οι δάσκαλοι τι συνέβη», η απαίτηση των συγγενών του αδικοχαμένου κοριτσιού
21:54 Χρυσάφι για Έλβις, Μάικλ Τζάκσον και Κόμπι ακόμα και εάν είναι νεκροί
21:45 «Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», βίντεο από την επίθεση του ροτβάιλερ
21:36 Στην Ολλανδία καταγγελία του ηγέτη της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς για τις εκλογές, ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Τραγωδία με δύο νεκρούς σε φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο
21:21 Σουδάν: Παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους, που κατηγορούνται για σφαγές αμάχων
21:11 Ο σεφ που συνελήφθη τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ!
21:02 Η αλήθεια πίσω από τα συστατικά των καλλυντικών: τι αξίζει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις
21:00 Σταύρος Ζαλμάς στην «Π»: «Δεν σταμάτησα ποτέ να ελπίζω, όσο κι αν πληγώθηκα»
20:49 Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο
20:38 Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ
20:29 Πολωνοί στους Δελφούς μπούκαραν στον αρχαιολογικό χώρο και έκλεψαν αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα!
20:20 Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν
20:12 Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ