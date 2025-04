Αυτό είναι το μυστικό της μακροζωίας-Τι πρέπει να προσέξετε

Μπορεί πολλοί να θέλουμε να φτάσουμε μετά τα 80, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, όμως υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την μακροζωία μας.

Ερευνητές από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, μαζί με συνεργάτες από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων σε κάθε κομητεία των ΗΠΑ. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Public Health, αποκαλύπτοντας ότι οι πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 80 (ή παραπάνω) εξαρτώνται όλο και περισσότερο όχι μόνο από τον τόπο διαμονής τους, αλλά και από το μορφωτικό τους επίπεδο.

Αναλύοντας αρχεία θανάτων και πληθυσμιακά δεδομένα για πάνω από 3.100 κομητείες μεταξύ 2000-2019, η ερευνητική ομάδα έφερε στο φως δραματικές ανισότητες. Το 2019, οι απόφοιτοι μπορούσαν να περιμένουν να ζήσουν μέχρι την ηλικία των 84 ετών κατά μέσο όρο, ενώ εκείνοι που δεν ολοκλήρωσαν το λύκειο είχαν προσδόκιμο ζωής 73,5 χρόνια. Αυτή η διαφορά των 10,7 ετών αντιπροσωπεύει εμφανή άνοδο σε σύγκριση με τα 8,2 έτη που παρατηρήθηκαν το 2000.

«Στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη τυπική εκπαίδευση συχνά μεταφράζεται σε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας που ενέχουν λιγότερους κινδύνους για την υγεία. Αυτό θέτει τους ανθρώπους σε πλεονεκτική θέση για να οικοδομήσουν μια υγιή ζωή και, όταν χρειάζεται, να λάβουν υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε η Laura Dwyer-Lindgren, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια του IHME.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, ενώ οι απόφοιτοι κολεγίου είδαν το προσδόκιμο ζωής τους να αυξάνεται κατά 2,5 χρόνια κατά την περίοδο της μελέτης, οι Αμερικανοί χωρίς απολυτήριο λυκείου δεν σημείωσαν καμία αύξηση. Όσοι είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή απολυτήριο βρέθηκαν στο ενδιάμεσο, με μέτριες βελτιώσεις (μικρότερες του ενός έτους).

