Αυτό είναι το ρόφημα που χαρακτηρίζεται ως «μπότοξ της φύσης»

Φέρει τον χαρακτηρισμό του «μπότοξ της φύσης», και αυτό γιατί από πολλούς υποστηρίζεται πως φέρει ευεργετικές ιδιότητές για την επιδερμίδα και πως μπορεί να «επιβραδύνει» τη γήρανση λόγω της πλούσιας περιεκτικότητάς του σε αντιοξειδωτικά.

Στην περίπτωση του τσαγιού ιβίσκου οι φήμες που το συνοδεύουν ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην αλήθεια και αυτό το επιβεβαιώνουν επαγγελματίες της υγείας, δερματολόγοι και ειδικοί της ευεξίας.

Το τσάι ιβίσκου είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες προκαλούν κυτταρικές βλάβες και επιτάχυνση της γήρανσης. Επίσης συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων στο αίμα, ενισχύει την υγεία του ήπατος και προάγει την απώλεια βάρους.

Η διατροφολόγος Mary Sabat, ιδιοκτήτρια της BodyDesigns Ltd, μιλώντας στο She Finds, υπογραμμίζει ότι «τα φυτικά τσάγια όπως ο ιβίσκος είναι φυσικά χωρίς καφεΐνη και θερμίδες». Το τσάι από ιβίσκο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, γεμάτο βιταμίνες Α, Β1, Β2, C, καθώς και ψευδάργυρο και σίδηρο. Επιπλέον, περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και φυσικά α-υδροξυοξέα (AHAs), τα οποία είναι κρίσιμα για την επίτευξη της λαμπερής, φωτεινής επιδερμίδας που όλοι επιθυμούμε.

Επιλέγοντας το ρόφημα ιβίσκου, συμπληρώνει η Simran Sethi, ειδικός στην περιποίηση επιδερμίδας και ιδρύτρια της RenewMD Beauty & Wellness, «θα παρέχετε υγιή αντιοξειδωτικά και ενυδάτωση στον οργανισμό σας που θα προάγουν την παραγωγή νέου δέρματος και θα δώσουν στην επιδερμίδα μια πιο υγιή εμφάνιση».

Οφέλη του τσαγιού από ιβίσκο

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το Health Line, το τσάι από ιβίσκο προσφέρει τα παρακάτω πολλαπλά οφέλη για την υγεία:

– Είναι γεμάτο με Αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά είναι μόρια που βοηθούν στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Έρευνες δείχνουν ότι το εκχύλισμα ιβίσκου μπορεί να μειώσει το οξειδωτικό στρες και να αυξήσει τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στο αίμα.

– Μπορεί να Βοηθήσει στη Μείωση της Αρτηριακής Πίεσης. Μελέτες έχουν συνδέσει το τσάι από ιβίσκο με τη μείωση τόσο της συστολικής όσο και τη διαστολικής αρτηριακής πίεσης, καθιστώντας το μια φυσική επιλογή για τη διαχείριση της υπέρτασης.

– Βελτίωση των Επιπέδων Λιπιδίων στο Αίμα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το τσάι από ιβίσκο μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα της HDL (καλής) χοληστερόλης και να μειώσει τα επίπεδα της LDL (κακής) χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

-Προάγει την Υγεία του Ήπατος. Το εκχύλισμα ιβίσκου μπορεί να βελτιώσει την υγεία του ήπατος, μειώνοντας την ηπατική στεάτωση και προστατεύοντας από βλάβες.

-Βοηθά στην Απώλεια Βάρους. Μερικές μελέτες συνδέουν το τσάι από ιβίσκο με την απώλεια βάρους και τη μείωση του σωματικού λίπους, αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα στους ανθρώπους.

-Μπορεί να Περιέχει Αντικαρκινικές Ιδιότητες. Έρευνες σε εργαστηριακά δοκιμαστικούς σωλήνες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα ιβίσκου μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη και την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους.

– Μείωση της Ανάπτυξης Βακτηρίων. Μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα ιβίσκου μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη ορισμένων βακτηρίων, προσφέροντας έτσι πιθανή προστασία από λοιμώξεις.

Το τσάι από ιβίσκο, εκτός από τα οφέλη για την υγεία, είναι εύκολο να παρασκευαστεί στο σπίτι και μπορεί να καταναλωθεί ζεστό ή κρύο. Η χαρακτηριστική του γεύση, που θυμίζει αυτή των cranberries, μπορεί να ενισχυθεί με λίγο μέλι ή χυμό λάιμ.

Πρόκειται για μια εξαιρετική φυσική επιλογή για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία τους και την εμφάνιση της επιδερμίδας τους.

