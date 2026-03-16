Αυτοδιοικητικές επαφές Πέτρου Ψωμά στην Κέρκυρα

Συναντήθηκε με Αντιδημάρχους της Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας

16 Μαρ. 2026 21:20
Pelop News

Σειρά αυτοδιοικητικών συναντήσεων είχε στην Κέρκυρα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στο νησί. Οι επαφές έγιναν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που επιδεικνύει το σπιράλ, πιστό στις αρχές της δικτύωσης και της καταγραφής καλών πρακτικών σε δήμους ανά την Ελλάδα.

Ήταν η τρίτη φορά που ο πατρινός δημοτικός σύμβουλος ταξίδεψε στην Κέρκυρα με αυτοδιοικητική ατζέντα, διευρύνοντας τον κύκλο των γνωριμιών του με αντιδημάρχους δύο εκ των δήμων του νησιού.

Στο Δημαρχείο της Κεντρικής Κέρκυρας ο Πέτρος Ψωμάς συναντήθηκε με τον αναπληρωτή δημάρχου Χρήστο Σκούρτη, καθώς δεν κατέστη δυνατό το ραντεβού με τον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο. Ο Χρήστος Σκούρτης, που κρατάει και το χαρτοφυλάκιο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Μέριμνας, Παιδείας, Υγείας και Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής, έδωσε στον επισκέπτη μια πλήρη εικόνα της λειτουργίας του δήμου, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και των λύσεων που επιζητούνται και βρίσκονται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση με τον Θωμά Βλάσση, Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, έναν εκ των νεότερων αντιδημάρχων της ελληνικής επικράτειας. Ο κύκλος επαφών στην Κεντρική Κέρκυρα έκλεισαν με τον Σπύρο Χαλικιόπουλο, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, με τον οποίο συζητήθηκαν ζητήματα ανάπτυξης, τουρισμού, συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και άλλα.

Κατά την παραμονή του στην Κέρκυρα ο Πέτρος Ψωμάς συναντήθηκε επίσης με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης της Βόρειας Κέρκυρας, Γιάννη Γαρνέλη, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα του δήμου και θέματα γενικότερου αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος.

