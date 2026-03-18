Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τέταρτη τους διαιτητές για την πρεμιέρα των Play-outs της Γ΄ Εθνικής κι έγιναν γνωστοί αυτοί που θα σφυρίξουν τους αγώνες της Παναχαϊκή και της Θύελλας.
Το παιχνίδι Παναχαϊκή-Πανγυθεατικός θα σφυρίξει ο Βασίλειος Θωμάς του συνδέσμου διαιτητών Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Βοηθούς θα έχει τους Μαρία Γιαννιώτη, Κωνσταντίνο Κωνσταντέλλο, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου.
Τον αγώνα Ερμής Μελιγούς-Θύελλα Πατρών, θα σφυρίξει ο Δημήτριος Βαρτσάκης του συνδέσμου διαιτητών Λακωνίας. Βοηθούς θα έχει τους Ηλία Μπεκιάρη, Θωμά Τζαφαλιά, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου. Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Ιωάννης Νάσκος του συνδέσμου διαιτητών Αργολίδας.
