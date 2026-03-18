Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τέταρτη τους διαιτητές για την πρεμιέρα των Play-outs της Γ΄ Εθνικής κι έγιναν γνωστοί αυτοί που θα σφυρίξουν τους αγώνες της Παναχαϊκή και της Θύελλας.

Το παιχνίδι Παναχαϊκή-Πανγυθεατικός θα σφυρίξει ο Βασίλειος Θωμάς του συνδέσμου διαιτητών Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Βοηθούς θα έχει τους Μαρία Γιαννιώτη, Κωνσταντίνο Κωνσταντέλλο, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου.

Τον αγώνα Ερμής Μελιγούς-Θύελλα Πατρών, θα σφυρίξει ο Δημήτριος Βαρτσάκης του συνδέσμου διαιτητών Λακωνίας. Βοηθούς θα έχει τους Ηλία Μπεκιάρη, Θωμά Τζαφαλιά, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου. Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Ιωάννης Νάσκος του συνδέσμου διαιτητών Αργολίδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



