Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας

18 Μαρ. 2026 19:17
Pelop News

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τέταρτη τους διαιτητές για την πρεμιέρα των Play-outs της Γ΄ Εθνικής κι έγιναν γνωστοί αυτοί που θα σφυρίξουν τους αγώνες της Παναχαϊκή και της Θύελλας.

Το παιχνίδι Παναχαϊκή-Πανγυθεατικός θα σφυρίξει ο Βασίλειος Θωμάς  του συνδέσμου διαιτητών Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Βοηθούς θα έχει τους Μαρία Γιαννιώτη, Κωνσταντίνο Κωνσταντέλλο, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου.

Τον αγώνα Ερμής Μελιγούς-Θύελλα Πατρών, θα σφυρίξει ο Δημήτριος Βαρτσάκης του συνδέσμου διαιτητών Λακωνίας. Βοηθούς θα έχει τους Ηλία Μπεκιάρη, Θωμά Τζαφαλιά, αμφότεροι του ιδίου συνδέσμου. Παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Ιωάννης Νάσκος του συνδέσμου διαιτητών Αργολίδας.

