Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών που επέβαιναν στο όχημα

Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
09 Ιαν. 2026 22:30
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη και αποτυπώνεται καρέ καρέ σε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στις εικόνες φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο μετά από πρόσκρουση στο κράσπεδο και να καταλήγει πάνω σε κολόνα στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, πάνω στη γραμμή του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών που επέβαιναν στο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες! Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες! Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες! Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες! Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
22:11 Τι συμβουλεύει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τις χειμερινές εκπτώσεις
22:00 Πάτρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού
21:51 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
21:41 Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 ΕΟΦ: Η προειδοποίηση για το συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί
21:21 Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards
21:11 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Τιμή στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα-Πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας
21:00 Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
20:48 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή
20:21 Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι
20:20 To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης
20:11 Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
20:01 Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ