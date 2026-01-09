Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη και αποτυπώνεται καρέ καρέ σε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στις εικόνες φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο μετά από πρόσκρουση στο κράσπεδο και να καταλήγει πάνω σε κολόνα στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, πάνω στη γραμμή του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών που επέβαιναν στο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

