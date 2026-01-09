Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Τρομακτικές εικόνες που κυριολεκτικά σου κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπούν αυτοκίνητα.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από την ανατροπή ΙΧ το πρωί της Πέμπτης (8/1). Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το ilialive.gr, αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη (7/1) πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα.

