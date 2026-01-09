Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
09 Ιαν. 2026 21:41
Pelop News

Τρομακτικές εικόνες που κυριολεκτικά σου κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπούν αυτοκίνητα.

Νέες αποκαλύψεις και αλλαγή δεδομένων για τον θάνατο των δυο ηλικιωμένων στη Ναύπακτο

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από την ανατροπή ΙΧ το πρωί της Πέμπτης (8/1). Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το ilialive.gr, αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη (7/1) πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα.

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
22:11 Τι συμβουλεύει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τις χειμερινές εκπτώσεις
22:00 Πάτρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού
21:51 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
21:41 Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 ΕΟΦ: Η προειδοποίηση για το συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί
21:21 Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards
21:11 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Τιμή στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα-Πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας
21:00 Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
20:48 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή
20:21 Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι
20:20 To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης
20:11 Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
20:01 Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ