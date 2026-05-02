Αυτοκτονία γιου Νορβηγών διπλωματών, είχε λάβει 5 εκατ. δολάρια κληρονομιά από τον Επστάιν

Ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν τους γονείς του

02 Μάι. 2026 1:44
Νεκρός βρέθηκε στο Όσλο ο 25χρονος Edward Juul Rod-Larsen βρέθηκε νεκρός, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται παράλληλα με τη διερεύνηση των φερόμενων επαφών της οικογένειάς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Μάλιστα, ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν τους γονείς του, δύο γνωστούς Νορβηγούς διπλωμάτες.

Από την πλευρά τους οι νορβηγικές αρχές, σε συνεργασία με τη γαλλική αστυνομία, εξετάζουν τη δραστηριότητα του Terje Rod-Larsen και της Mona Juul, μετά από δημοσιεύματα που τους συνδέουν με το περιβάλλον του Επστάιν. Το ενδιαφέρον των Αρχών εντάθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως στη διαθήκη του ο Επστάιν φέρεται να είχε προβλέψει 10 εκατομμύρια δολάρια για τον Edward και τη δίδυμη αδελφή του, Emma, ποσό αντίστοιχο με εκείνο που αποδόθηκε και στη Ghislaine Maxwell.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε μέρος του ποσού, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκε την ύπαρξη της σχετικής πρόβλεψης αποκλειστικά μέσω δημοσιευμάτων. Παράλληλα, διευκρινίζει πως τα δύο παιδιά δεν αντιμετώπισαν ποτέ κατηγορίες.

Η ανακοίνωση της οικογένειας
Οι δικηγόροι της οικογένειας, Thomas Skjelbred και John Christian Elden, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του 25χρονου, αποδίδοντάς τον στο κλίμα έντονης δημοσιότητας που είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.

«Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη σκιά μηνών έντονης δημοσιότητας, η οποία έχει πάψει να είναι κριτική και έχει μετατραπεί σε καχύποπτη, εικαστική και, κατά στιγμές, ανεξέλεγκτη», ανέφεραν σε δήλωσή τους στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η δημόσια έκθεση δεν επηρέασε μόνο τους γονείς, αλλά και τα παιδιά τους, τα οποία, όπως σημειώνεται, «παρασύρθηκαν χωρίς τη θέλησή τους στον αδυσώπητο μηχανισμό της κοινής γνώμης».

Διεθνές διπλωματικό υπόβαθρο
Το ζευγάρι των διπλωματών είχε αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τον ρόλο του στις Συμφωνίες του Όσλο τη δεκαετία του 1990.

Ο Terje Rod-Larsen έχει διατελέσει αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ενώ η Mona Juul υπηρέτησε ως πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ιορδανία, από όπου παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο, αναγνωρίζοντας ότι είχε υποτιμήσει την έκταση των επαφών με τον Επστάιν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτές προέκυψαν μέσω του συζύγου της.

Σε εξέλιξη οι έρευνες
Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας έχει ανακοινώσει επανεξέταση των σχέσεων και της χρηματοδότησης προς το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης, στο οποίο επικεφαλής ήταν ο Rod-Larsen.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αμερικανικά έγγραφα τον συνδέουν με διαδικασίες έκδοσης βίζας για λογαριασμό του Επστάιν, καθώς και με οικονομικές συναλλαγές ύψους 250.000 δολαρίων το 2015.

Οι νορβηγικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο «βαριάς διαφθοράς» και πιθανής συνέργειας, με το ζευγάρι να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

