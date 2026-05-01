Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους

01 Μάι. 2026 21:22
Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι, παρά την πρόοδο, δεν θεωρεί βέβαιη την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τη νεότερη τοποθέτηση της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι η ιρανική πλευρά δείχνει διάθεση για συμφωνία, χωρίς ωστόσο να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την απάντησή τους. Έχουν κάνει βήματα προόδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν ποτέ σε συμφωνία» τόνισε.

«Προτιμώ να μην καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν»
Οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές όσον αφορά το Ιράν, τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Θέλουμε να πάμε και να τους καταστρέψουμε ολοσχερώς και να τους εξαφανίσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;»

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θέλει να «καταστρέψει το Ιράν», απάντησε: «Προτιμώ να μην το κάνω από ανθρωπιστική άποψη, αλλά αυτή είναι η επιλογή».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να εξαντληθούν οι πύραυλοι των ΗΠΑ: ν«Στην πραγματικότητα, έχουμε περισσότερους από όσους είχαμε ποτέ, γιατί σε όλο τον κόσμο διαθέτουμε αποθέματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε τεράστια ποσά αποθεμάτων» δήλωσε.

«Είμαστε εφοδιασμένοι, έτοιμοι και οπλισμένοι».

Σημειώνεται ότι το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε νωρίτερα το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
