Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι, παρά την πρόοδο, δεν θεωρεί βέβαιη την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τη νεότερη τοποθέτηση της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι η ιρανική πλευρά δείχνει διάθεση για συμφωνία, χωρίς ωστόσο να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την απάντησή τους. Έχουν κάνει βήματα προόδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν ποτέ σε συμφωνία» τόνισε.

«Προτιμώ να μην καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν»

Οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές όσον αφορά το Ιράν, τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Θέλουμε να πάμε και να τους καταστρέψουμε ολοσχερώς και να τους εξαφανίσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;»

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θέλει να «καταστρέψει το Ιράν», απάντησε: «Προτιμώ να μην το κάνω από ανθρωπιστική άποψη, αλλά αυτή είναι η επιλογή».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να εξαντληθούν οι πύραυλοι των ΗΠΑ: ν«Στην πραγματικότητα, έχουμε περισσότερους από όσους είχαμε ποτέ, γιατί σε όλο τον κόσμο διαθέτουμε αποθέματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε τεράστια ποσά αποθεμάτων» δήλωσε.

«Είμαστε εφοδιασμένοι, έτοιμοι και οπλισμένοι».

Σημειώνεται ότι το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε νωρίτερα το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

