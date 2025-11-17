Αυτοψία Δήμα σήμερα στην Πατρών – Πύργου πριν την παράδοση
Το τελευταίο υπό κατασκευή τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, αναμένεται να παραδοθεί στις 30/11/2025.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, στο εργοτάξιο της Πατρών – Πύργου, που αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να παραδοθεί στις 30/11.
Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
Ο κ. Δήμας θα βρεθεί στις 10 το πρωί στον κόμβο της Οβρυάς.
