«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ
16 Μαρ. 2026 22:00
Pelop News

Στην ΕΕ οι υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν να μην υπάρξει η παρουσία πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επίθεση του Πακιστάν σε κτιριακές υποδομές στην Καμπούλ, πληροφορίες για νεκρούς

Συγκεκριμένα οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Πλυντήριο ανθρώπων στην Ιαπωνία κοστίζει 300.000 ευρώ και σε καθαρίζει σε 15 λεπτά!
22:57 Κασσάνδρα Κουλουκουντής: Η Ελληνοαμερικανίδα που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ
22:47 Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής Ε1, μέχρι τις 15 Ιουλίου η διάρκειά της
22:37 Αποκάλυψη Reuters: Μειώμενη πάνω από 50% η ημερίσια παραγωγή πετρελαίου από τα Εμιράτα
22:27 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τύχη βουνό, γλίτωσε τον θάνατο, την ώρα που έπεφταν οι πύραυλοι στο παλάτι του πατέρα του, εκείνος είχε βγει στον κήπο
22:17 Το μπαμ από την Ανδραβίδα στη 20ή αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:08 Φίλοι Προαστιακού Πάτρας: Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
22:00 «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ
21:51 Που, πώς και γιατί παρατείνεται και για το 2026 η μη καταβολή ΕΝΦΙΑ
21:50 Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!
21:41 Το…βιογραφικό του 50χρονου επιχειρηματία, που συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία. Είναι πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού ΒΙΝΤΕΟ
21:31 Επίθεση του Πακιστάν σε κτιριακές υποδομές στην Καμπούλ, πληροφορίες για νεκρούς
21:20 Αυτοδιοικητικές επαφές Πέτρου Ψωμά στην Κέρκυρα
21:10 ΠΑΣΟΚ: Επικράτησαν στις εκλογές οι «προεδρικοί», ψήφοι και ονόματα
21:00 Αίγιο – Σύνδεση λιμανιού με την Ολυμπία Οδό: Περιμένουν σήμα από τον υπουργό
20:50 «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη
20:39 Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ματ Κλαρκ
20:25 Παναθηναϊκός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Κάτρη έως το 2030
20:18 «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου» ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον 18χρονο Μάκη, ΦΩΤΟ
20:10 Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Ντάτσικα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ